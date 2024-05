La Moncloa prorroga la suspensió de desnonaments hipotecaris fins al 2028

El Consell de Ministres va acordar ahir prorrogar fins a l’any 2028 la suspensió dels desnonaments hipotecaris per a deutors en situació de vulnerabilitat, una mesura que vencia aquesta setmana i de la qual es podrien beneficiar unes 30.000 llars. Aquest reial decret té l’origen en la llei de mesures per reforçar la protecció als deutors hipotecaris, reestructuració de deute i lloguer social, aprovada pel Govern del PP el 2013 per pal·liar els efectes de la crisi econòmica de l’any 2008. Aquesta norma paralitzava durant dos anys els desnonaments hipotecaris de famílies en situació d’especial risc d’exclusió social, entre les quals, famílies nombroses i unitats familiars monoparentals amb almenys un fill a càrrec. També famílies amb menors o amb algun dels membres en situació de dependència, malaltia o una discapacitat reconeguda igual o superior al 33 per cent, a víctimes de violència de gènere i a casos en els quals el deutor hipotecari es trobi en atur o sigui major de 60 anys.

Fonts del ministeri d’Habitatge destaquen que el text prorroga fins al 15 de maig del 2028 el contingut d’aquest reial decret llei i que, si bé la mesura està destinada a un determinat col·lectiu vulnerable, “el seu impacte econòmic general és positiu”, ja que afirmen que contribueix a la lluita contra l’exclusió social i “afavoreix la seguretat, la pau i la cohesió social”, que defineixen com a “factors fonamentals per afavorir el desenvolupament i el creixement econòmic”.La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) va considerar ahir que la mesura no s’ha de limitar a una mera ampliació temporal, sinó que ha de buscar-se una solució definitiva, que inclogui la seua anotació al Registre de la Propietat per evitar l’“assetjament immobiliari”. També demana introduir el dret de tempteig i retracte per als qui, havent-s’hi acollit, es trobin en disposició d’adquirir de nou l’habitatge, així com que l’administració pugui comprar-lo com a parc públic.Per la seua, tant Sumar com Podem van reivindicar la iniciativa com a seua, si bé el portaveu dels morats, Javier Sánchez, va criticar que la Moncloa hagi “portat gairebé al límit” aquesta pròrroga.