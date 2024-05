La polèmica entre el Govern català i Moncloa puja de to pel caos que castiga els viatgers

El robatori de cable de coure detectat la matinada de dissabte a diumenge ha convertit en un veritable calvari per a centenars de milers de catalans el fet de poder-se moure per anar a treballar, a estudiar o simplement viatjar a través del servei de Rodalies. Mentre que les incidències, segons les línies, es poden mantenir durant uns dos mesos i amb unes alternatives per autobús i metro clarament insuficients, la polèmica política puja de to, amb el creuament d’acusacions entre el Govern de la Generalitat i el ministeri de Transports.

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, va atribuir la situació a la falta d’inversions per part del Govern central, titular actual del servei, i va assenyalar que des del 2010 s’han deixat d’invertir un de cada dos euros pressupostats a la xarxa, amb una suma de 3.639 milions d’euros, segons ella. Al preguntar-li qui és el responsable de la seguretat de la xarxa ferroviària, va defensar que han augmentat un 250% les hores que els agents dels Mossos d’Esquadra destinen a vigilància per prevenir robatoris de cable i altres delictes. També va remarcar que la ràtio anual de delictes similars a robatoris de cable per cada 1.000 quilòmetres és molt menor a la xarxa de Ferrocarrils de la Generalitat que a Rodalies, comptant-se 29 delictes davant de 184, respectivament. Insistia així en la falta de previsió per part de Rodalies per instal·lar, per exemple, tallafocs que evitarien que un robatori de cable en un punt pogués desencadenar el caos.

El ministre de Transport i Mobilitat Urbana, Óscar Puente, per la seua part, va insistir que la “competència” de vetllar perquè no es produeixin robatoris com el que va provocar una avaria generalitzada al servei de Rodalies diumenge correspon als Mossos d’Esquadra, i va assenyalar que Adif i Renfe “no tenen cap responsabilitat dels actes vandàlics que es produeixen amb excessiva freqüència a Catalunya”. “La competència en matèria de seguretat ja la té transferida la Generalitat de Catalunya. I és als Mossos d’Esquadra a qui correspon vetllar perquè no succeeixin fets com els que es van esdevenir diumenge a la matinada. Cosa que lamentablement no van fer”, va dir Puente al ser preguntat al Senat pel portaveu de Junts, Josep Lluís Cleries. Aquest va retreure a Puente el “caos absolut” a Rodalies. “Dilluns va sortir rentant-se’n les mans dient que no és responsable d’aquesta situació”, va lamentar abans de recordar que l’obligació de vetllar per les instal·lacions ferroviàries és de Renfe i Adif. Va criticar que Puente no demanés perdó per les incidències del servei en plena jornada electoral. Puente va retreure a Cleries que confongui “víctima i agressor”. Poc abans d’aquesta compareixença, Puente va difondre a X (antic Twitter) que el gestor d’infraestructures Adif va presentar una denúncia al Jutjat d’Instrucció de Cerdanyola del Vallès pel robatori de coure.Però mentre l’enfrontament polític s’endureix, els usuaris denunciaven de nou ahir la situació que han d’afrontar. Per posar un exemple, diversos usuaris que habitualment utilitzen l’R4 de Rodalies van optar ahir per Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (FGC): “Dos trens per hora és absolutament insuficient”. Així ho va expressar Rafael Ibero davant del pla marcat per Renfe per a la jornada (dos trens per hora i sentit entre Manresa i l’Hospitalet). Ibero viu a Barberà del Vallès i per arribar a la feina es va desplaçar amb el seu vehicle particular fins a Bellaterra, on va pujar en un comboi de la línia S2 de FGC fins a plaça Catalunya. Va afirmar que “fins que no hi hagi condicions de Renfe més clares” seguirà, ara per ara, aquest itinerari. La línia del Vallès de FGC va augmentar un 2,6% el passatge d’ahir dimarts en hora punta.

Sis busos cobreixen el trajecte entre Calaf i Manresa

La línia R12 que va a Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat a través de Manresa és l’única de Lleida que va quedar afectada pel robatori de coure a Rodalies diumenge. Concretament, el trajecte que discorre entre Calaf i Manresa és l’únic que no pot fer-se amb tren, per la qual cosa la companyia Renfe ha habilitat un servei alternatiu amb sis autobusos amb el qual cobreix totes les freqüències que els trens recorrien en l’esmentat tram de línia de forma diària –tres d’anada i tres de tornada–.Els autobusos fan també parada a les estacions intermèdies del trajecte ferroviari, on no arriba actualment cap tren. Es tracta de Seguers-Sant Pere Sallavinera, Aguilar de Segarra i Rajadell.Amb aquesta mesura, la companyia ferroviària prova de garantir la mobilitat als usuaris del servei malgrat les incidències, malgrat que aquests han vist demorar-se el temps del trajecte en diversos minuts, tant pel que suposa per als autobusos entrar i sortir a les zones urbanes de les diferents parades que fan com per la densitat de trànsit a la carretera. Val a destacar que, segons l’últim estudi sobre aforament de Renfe dut a terme el 2023, l’R12 té uns 4.000 usuaris diaris. Centenars són lleidatans, encara que una majoria pertany a l’àrea metropolitana de Barcelona, on la línia no s’ha vist afectada. Una portaveu va explicar que els autobusos amb els quals es cobreix el trajecte entre Calaf i Manresa disposen de 55 places i que la seua capacitat no va ser superada en cap dels trajectes fets en els dos primers dies d’afectació, al mateix temps que va assenyalar que s’ampliarien si les circumstàncies així ho requereixen.