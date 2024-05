El primer ministre eslovac, estabilitzat, tot i que continua “crític”

El primer ministre d’Eslovàquia, el populista d’esquerres Robert Fico, ha recuperat la consciència malgrat que el seu estat de salut continua crític l’endemà de patir un atemptat que ha commocionat la societat del país, enfonsada en un tens ambient de creixent polarització política.

Fico va ser tirotejat després d’una reunió amb el seu gabinet a la localitat eslovaca de Handlová, per un home de 71 anys amb vincles amb grups ultranacionalistes i que va justificar l’atac amb el fet que no li agraden les polítiques del Govern. La Policia el va qualificar de “llop solitari”, per la qual cosa no es preveuen noves detencions.El president electe del país, Peter Pellegrini, després de visitar Fico a l’hospital, va instar els polítics a “interrompre temporalment” o a “moderar significativament” la campanya per a les eleccions al Parlament europeu.