Moncloa rebutja traslladar migrants fora de la UE, com proposen 15 països

El ministre d’Afers Exteriors, José Manuel Albares, va considerar ahir que els trasllats de migrants a tercers països, com han proposat 15 estats membre de la UE “no garanteix la seguretat de les fronteres ni respecta els drets humans”. Va recordar que aquesta no és la primera vegada que estats membre plantegen aquesta opció i va insistir que l’Executiu espanyol no ho considera “una mesura eficaç”. “Qui digui que té la solució màgica que demà ho resoldrà està mentint”, va dir, abans de reiterar que mentre “la desigualtat entre Àfrica i Europa sigui la que és avui dia, els fluxos migratoris irregulars continuaran avançant”. Per això, Albares va subratllar que “el que hem de fer és gestionar aquests fluxos”. El titular d’Afers Exteriors va defensar que la política migratòria del Govern espanyol és “implacable amb les màfies que trafiquen amb éssers humans”, i va reivindicar el “diàleg polític amb els socis que són països d’emissió o de trànsit de migració irregular com el Marroc, Mauritània i el Senegal”. D’altra banda, un total de 20.898 migrants han arribat de forma irregular a l’Estat espanyol des de començament d’any, 13.616 persones més, un 186,6% més que el mateix període del 2023 (7.282), segons l’últim balanç del ministeri de l’Interior. Del total de migrants que han arribat per via marítima, 16.586 han entrat a les Canàries, un 374,6% més (13.091) més que en el mateix període de l’any anterior, quan en van arribar 3.495. Aquests han arribat a bord de 251 embarcacions, un 213,8 per cent més que el 2023, quan en van arribar 80. Mentrestant, a la Península i les Balears per via marítima han arribat 3.303 migrants, la qual cosa suposa un 2,5% menys que el 2023, quan en van arribar 3.388.