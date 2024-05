Sánchez descarta “completament” que el PSC investeixi Puigdemont

El president espanyol, Pedro Sánchez, va assegurar ahir que està “completament descartat” que el PSC investeixi Carles Puigdemont nou cap de la Generalitat amb els seus vots. “Puigdemont ha d’assumir la realitat. No hi ha una majoria independentista” al Parlament, va dir en una entrevista a La Sexta, en la qual va subratllar que “al final, tots els camins porten al mateix protagonista, Salvador Illa”. “No li donen els números per ser elegit president”, va dir, abans d’insistir que Illa ha de ser el cap de l’Executiu. Aquestes declaracions arriben després que la portaveu del PSOE, Esther Peña, afirmés dilluns que els pactes postelectorals a Catalunya els decidirà el líder del PSC i no la direcció socialista a Madrid. Segons el cap de la Moncloa, els resultats de les eleccions de diumenge, en les quals l’independentisme va perdre la majoria al Parlament, demostren que els catalans han “apostat clarament per l’enteniment”. A més, va remarcar que hi ha una opció “progressista” que “suma 68 escons”, amb referència a la hipotètica suma de PSC, ERC i Comuns Sumar.

Preguntat per la possibilitat que Junts retiri el suport al Congrés si Puigdemont no és president, el líder del PSOE va defensar que la majoria parlamentària que sustenta avui l’Executiu espanyol és “àmplia” i pot tirar endavant. “Convé no equivocar-se. El passat 23 de juliol, la societat catalana va ser bastant explícita en el suport al Govern de coalició progressista”, va afegir, i va subratllar que la ciutadania “no acceptaria una repetició electoral”. Per això, va apel·lar a la “responsabilitat” dels partits perquè hi hagi un nou Govern liderat per Illa.Sánchez va insistir a girar full del procés i va defensar que “s’ha d’obrir un nou temps regit per la convivència, la voluntat d’acord i la gestió”. A més, va insistir a reivindicar les seues polítiques de cara a la resolució del conflicte polític, i va subratllar els “evidents” efectes positius que han tingut els indults o l’amnistia.Per la seua banda, la vicepresidenta primera del Govern espanyol, María Jesús Montero, va instar el PP a facilitar la governabilitat, i va coincidir amb Sánchez a afirmar que Illa ha de ser el pròxim president. La dirigent socialista va instar el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, a fer que els vots del PP “serveixin per a alguna cosa” i el va acusar d’“agafar-se a qualsevol qüestió” per seguir al capdavant del seu partit.

ERC consultarà a la militància la decisió sobre la investidura

La secretària general d’ERC, Marta Rovira, serà l’encarregada de coordinar les negociacions dels republicans per a la investidura del pròxim president, però serà la militància la que validarà finalment la postura del partit en una consulta telemàtica. Així ho va acordar ahir la direcció del partit, després de diversos dies de debat intern pels mals resultats electorals. L’Executiva nacional d’ERC va acordar que Rovira “coordini les negociacions per a la constitució del nou Parlament”, que haurà de tenir lloc a tot estirar el 10 de juny, i “les negociacions posteriors”. Per la seua banda, Carles Puigdemont i Jordi Turull encapçalaran l’equip negociador de Junts, i Lluïsa Moret, Alícia Romero i Ferran Pedret coordinaran el del PSC.En un altre ordre de coses, el viceconseller d’Estratègia i Comunicació del Govern en funcions, Sergi Sabrià (ERC), va anunciar que deixarà la política institucional quan es formi el nou Executiu.

El PP adverteix que el líder socialista “menteix”

El PP creu que la paraula de Pedro Sánchez “no té valor” i, per tant, no dona credibilitat a les seues declaracions descartant fer president Carles Puigdemont. El responsable d’Institucional dels populars, Esteban González Pons, va afirmar ahir que si la governabilitat a Espanya depèn de Junts, Sánchez cedirà davant les exigències de Junts per mantenir-se al poder, i que “totes les altres coses són mentides de campanya”.