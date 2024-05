El fiscal del Tribunal Penal Internacional insta a arrestar Netanyahu i tres líders de Hamas

El fiscal del Tribunal Penal Internacional (TPI) Karim Khan va sol·licitar ahir emetre ordres d’arrest contra el primer ministre israelià, Benjamin Nentanyahu; el seu ministre de Defensa, Yoav Gallant, i els líders de Hamas Yahya Sinwar, Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri i Ismail Haniyeh, per presumptes crims de guerra i de lesa humanitat comesos al sud d’Israel i a Gaza des de l’inici del conflicte a l’octubre. Khan els considera “penalment” responsables de “crims de guerra i lesa humanitat” comesos en territori d’Israel i la Franja de Gaza des d’almenys el 7 d’octubre del 2023, la qual cosa inclou “l’assassinat de centenars de civils israelians”, l’ús de la fam com a “mètode de guerra” o la presa d’ostatges.

Entre els crims dels quals el fiscal responsabilitza Netanyahu i Gallant està l’ús de la fam com a “mètode de guerra” contra els civils i l’“assassinat intencionat”. En aquest sentit, estima que Tel-Aviv “ha privat intencionadament i sistemàticament la població civil a tot arreu de Gaza de materials indispensables per a la supervivència humana”.Respecte als líders de Hamas, Khan els assenyala per l’“assassinat de centenars de civils israelians” en atacs perpetrats per Hamas i altres grups armats des del passat 7 d’octubre, així com “la presa d’almenys 245 ostatges”.

Israel no és membre del TPI, per la qual cosa no estaria obligat a acatar una potencial ordre d’arrest

Khan subratlla que les sol·licituds presentades ahir als jutges de la Cort Penal Internacional són “resultat d’una investigació independent i imparcial” de la seua oficina. Les ordres d’arrest són un instrument que depèn dels estats membre. El Tribunal Penal Internacional, amb seu a la Haia, té jurisdicció sobre crims de guerra, lesa humanitat, genocidi i agressió. Té 124 membres, entre els quals no hi ha Israel, que no reconeix la investigació sobre la situació als territoris palestins ocupats.

Tel-Aviv ho titlla d’“escandalós” i el grup islamista d’indignant

Les autoritats israelianes, així com els líders de Hamas, es van mostrar ahir indignats per la petició del fiscal general del Tribunal Penal Internacional, Karim Khan. El primer ministre d’Israel, Benjamin Netanyahu, va titllar d’“escàndol” la decisió de Khan i va avisar que “això no ens aturarà, ni a mi ni a nosaltres”. El president israelià, Isaac Herzog, va assegurar que “mostra fins a quin punt el sistema judicial internacional està en perill de col·lapsar-se”, mentre que Hamas va acusar Khan de “comparar la víctima amb el botxí” al buscar ordres d’arrest contra els líders del grup.El president dels Estats Units també va titllar d’“escandalosa” la decisió de Khan de demanar arrestar Netanyahu i va assenyalar que “no hi ha cap mena d’ equivalència entre Israel i Hamas”.