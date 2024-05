Mata els seus dos nets de 10 i 12 anys i després se suïcida a Granada

Un home de 72 anys va matar ahir els seus dos nets, de 10 i 12, i es va suïcidar amb una escopeta de caça després d’haver estat tota la nit atrinxerat amb ells en un habitatge de la localitat granadina de Huétor Tájar. L’avi de les víctimes es va tancar amb els nens al seu habitatge diumenge a la nit, després d’una forta discussió amb el seu gendre (i pare dels fills). Aquest va abandonar el pis quan l’home va treure una arma de foc, moment en què els veïns van alertar el 112. Agents de la Unitat Especial d’Intervenció de la Guàrdia Civil van acudir al lloc dels fets al costat d’un mediador, que va estar negociant amb l’home. El septuagenari va mantenir el diàleg fins a les cinc de la matinada, moment en què va anunciar que anava a deixar de parlar perquè en unes hores havia de preparar els seus nets per portar-los a les vuit al col·legi.

Els agents van confiar i es van mantenir a l’espera amb vigilància permanent i finalment van accedir a l’habitatge sobre les 8.25 hores, al veure que no es produïa cap moviment i els nens no sortien. Pel que sembla, l’home es va treure la vida amb l’escopeta, per a la qual tenia llicència i que no va deixar anar en cap moment, just quan els agents van irrompre a l’habitatge. Una vegada a l’interior, la Guàrdia Civil va trobar sense vida els menors en dos habitacions diferents. Només un d’ells presentava ferida per arma de foc. L’altre, segons indiquen fonts pròximes a la investigació, hauria mort per asfíxia.A falta dels resultats de l’autòpsia, que determinarà les causes i l’hora exacta de la mort dels menors, els investigadors treballen amb la hipòtesi que l’homicidi d’ambdós es va produir hores abans.Segons va indicar ahir el delegat del Govern a Granada, l’esposa i la filla del presumpte homicida van morir el mes de març passat en un accident de trànsit, com a conseqüència de la col·lisió contra un mur d’un vehicle que era conduït per ell mateix. Al cotxe viatjaven també pel que sembla els seus nets, que van resultar ferits. Pel que sembla, el pare dels nens, un administratiu que treballa a l’institut del municipi on estudiava el gran dels seus fills, hauria prohibit llavors al seu sogre veure els nens.