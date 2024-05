Espanya retira l'ambaixadora a Buenos Aires al negar-se Javier Milei a demanar perdó

El ministre d’Afers Exteriors, José Manuel Albares, va anunciar ahir que Espanya retira “definitivament” la seua ambaixadora a Buenos Aires, després de la negativa del president argentí, Javier Milei, a disculpar-se per les seues acusacions contra el president del Govern central, Pedro Sánchez, i la seua esposa.

Aquest anunci implica que la legació diplomàtica a l’Argentina tingui a partir d’ara com a màxim representant el seu encarregat de negocis.En roda de premsa després del Consell de Ministres, Albares va assenyalar que ja que la situació no ha canviat, i ja que “la resposta” de Milei ha estat una entrevista en la qual s’ha negat a disculpar-se com li demanava l’Executiu espanyol, Argentina “continuarà sense ambaixadora”. Albares va afirmar que el Govern estatal disposa d’una “àmplia gamma” de mesures per contestar al que considera un atac contra les institucions espanyoles per part del president de l’Argentina, si bé les eines tradicionals en diplomàcia semblen estar esgotant-se, per la qual cosa queda com a principals opcions l’expulsió de l’ambaixador argentí a Madrid i la ruptura de relacions diplomàtiques.Així mateix, Espanya informarà avui dimecres la resta d’Estats membres de la Unió Europea sobre el conflicte diplomàtic obert amb l’Argentina en un pas de l’Executiu central per buscar la solidaritat dels socis europeus.Per la seua part, el mateix Milei va qualificar de “pallassada” la decisió del Govern espanyol de retirar la seua ambaixadora a Buenos Aires i va recomanar a Pedro Sánchez que busqui “un bon advocat per a la seua esposa”. A més, va assegurar que no adoptarà mesures diplomàtiques en reciprocitat a l’anunci de la retirada de l’ambaixadora.La ministra d’Exteriors de l’Argentina, Diana Mondino, per la seua part, va restar importància a la decisió espanyola i va qualificar l’escalada entre els dos països d’una “anècdota” que no afectarà les relacions bilaterals, especialment els llaços econòmics.Tanmateix, la secretària general del PP, Cuca Gamarra, no ho té tan clar i va reclamar que abans que retirar l’ambaixadora espanyola a Buenos Aires davant de l’absència de disculpes per part de Milei, “en la primera cosa que cal pensar és en les relacions comercials i les relacions que es tenen i que afecten també els centenars de milers d’espanyols que viuen a l’Argentina”.

La Guàrdia Civil no veu delictes en Begoña Gómez

La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil no ha trobat indicis del delicte de tràfic d’influències denunciat per Manos Limpias en relació amb els treballs de Begoña Gómez, dona del president del Govern estatal, Pedro Sánchez, segons va informar ahir el diari El País. Així, l’UCO explica que no aprecia que Gómez tingués alguna influència en el rescat de l’aerolínia Air Europa ni tampoc en els concursos convocats per Red.es per a diferents plans de formació en noves tecnologies. El Govern espanyol va considerar que aquest informe recolza la tesi que “no hi ha cas” i cap activitat irregular. Per la seua part, el PP enviarà cent preguntes a Pedro Sánchez sobre el cas Koldo, el seu entorn personal o sobre els negocis de la seua dona, a qui els populars no veuen exonerada. D’altra banda, el Govern central va informar al Senat que el cap de l’Executiu no acudirà a la sessió de control de dimarts vinent, i acumula dos mesos sense presentar-se a aquests plens de la Cambra Alta.