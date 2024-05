Joe Biden insisteix que l'ofensiva israeliana a Gaza “no és un genocidi”

El president dels Estats Units, Joe Biden, va parlar ahir de l’ofensiva de l’Exèrcit d’Israel sobre la Franja de Gaza, que ha causat la mort de més de 35.600 palestins en set mesos, i va tornar a carregar contra la decisió de la Fiscalia del Tribunal Penal Internacional (TPI) de demanar ordres d’arrest internacionals contra el primer ministre d’Israel, Benjamin Netanyahu, i el seu ministre de Defensa, Yoav Gallant.

Així mateix, va tornar a insistir durant la celebració d’un acte en què “no es pot comparar” Israel amb el Moviment de Resistència Islàmica (Hamas), els principals líders del qual també han estat objectiu d’aquesta petició.Mentrestant, la Unió Europea va recalcar el seu respecte i suport a la tasca del TPI, després que la decisió del seu fiscal en cap, Karim Khan, reclamés l’arrest de Netanyahu i dels líders de Hamas, hagi generat divisions en el si de la UE.Països europeus com França, Itàlia i Polònia van criticar les “comparacions” entre Israel i Hamas que es poden derivar de la sol·licitud de la Fiscalia del TPI per emetre ordres d’arrest contra diversos líders del grup armat palestí i, al seu torn, de Netanyahu i de Gallant.Per la seua part, el Govern de Qatar va afirmar que manté “comunicació” amb Israel i Hamas per intentar rellançar les converses per a un alto el foc a la Franja de Gaza, si bé va reconèixer “un estancament” dels contactes indirectes entre les parts.Els atacs israelians de les últimes 24 hores a la Franja de Gaza han deixat almenys 85 nous morts i 200 ferits, segons les xifres publicades aquest dimarts pel ministeri de Sanitat gazià, controlat per Hamas.Així, el dia 228 de guerra, la xifra de morts va arribar a 35.647 i el de ferits a 79.852, encara que Hamas va insistir que les xifres són molt més altes, ja que no inclouen els milers de desapareguts que segueixen encara sota la runa.D’altra banda, Israel va informar ahir els EUA que l’operació a Rafah està “evitant danys civils” i va assegurar haver matat almenys 130 presumptes combatents a l’est d’aquest enclavament des de la seua entrada el dia 7 i 200 més a Jabalia, al nord de la Gaza.