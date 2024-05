Un grup de jutges difon una guia antiamnistia amb el correu del CGPJ

Un grup de jutges hauria difós una guia contra l’amnistia a través del correu del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), segons va informar ahir el diari La Vanguardia. Més de 5.000 magistrats en actiu van rebre dilluns passat aquest document, elaborat per la Plataforma Cívica per la Independència Judicial, en el qual es faciliten formularis per elevar qüestions d’inconstitucionalitat o qüestions prejudicials al Tribunal Constitucional i al Tribunal de Justícia de la Unió Europea per a així paralitzar la llei d’amnistia. Tot això quan està previst que el Congrés aprovi dijous de forma definitiva el text, després de superar el veto del Senat. A començaments d’abril, aquesta guia antiamnistia ja es va difondre en un xat corporatiu de jutges i va crear polèmica entre els togats. Diversos jutges, segons l’esmentat mitjà, van qüestionar l’enviament d’aquesta guia a través del servidor del CGPJ, i van assegurar que es tracta d’un fet “molt greu i sense precedents”. “És intolerable que se’ns intenti influir. Mai no havia vist res així”, censuren diversos magistrats, sorpresos que el CGPJ no hagi frenat l’enviament del document o amonestat els remitents. La plataforma autora d’aquesta iniciativa defensa que l’informe és “un document d’ajuda i suport per als magistrats davant de les agressions de la llei d’amnistia a la separació de poders, a la seguretat jurídica i, sobretot, al principi d’igualtat”.

El secretari general de Junts, Jordi Turull, va denunciar ahir a Lleida que aquesta guia és “una inducció a la prevaricació des del mateix ventre del CGPJ”. Va titllar d’“inaudit” que l’òrgan de govern dels jutges toleri “dinàmiques com aquesta” i va sentenciar que «no és estrany que en alguns àmbits d’Europa la justícia espanyola sigui coneguda com “el Guantánamo de la justícia europea».El candidat del PSC a les eleccions europees, Javi López, que també va visitar la capital del Segrià (vegeu la pàgina 27), es va limitar a defensar la norma i a assenyalar que “el poder judicial haurà d’aplicar-la, com aplica la resta de lleis”.Per la seua part, el candidat de Comuns Sumar a l’Eurocambra, Jaume Asens, va acusar el CGPJ de voler “sabotejar el mandat de les urnes” amb aquesta guia, mentre que el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, va desafiar a sotmetre la llei d’amnistia a un referèndum.