Israel respon al tribunal de l'ONU amb més atacs sobre Rafah

L’Exèrcit d’Israel no ha cessat en l’ofensiva armada al sud de la Franja de Gaza, malgrat que el Tribunal Internacional de Justícia (CIJ) de l’ONU va ordenar divendres a Jerusalem “aturar immediatament” la seua escomesa a Rafah, a l’extrem sud de Gaza, així com “garantir l’accés sense impediments” a l’enclavament palestí de “qualsevol missió” que busqui investigar les denúncies per genocidi contra les autoritats israelianes. Això va provocar ahir crítiques internacionals, com el ministre espanyol d’Afers Exteriors, José Manuel Albares, que va avisar Israel que l’ordre emesa per la cort té caràcter vinculant. “Les mesures cautelars de la CIJ, inclòs el cessament de l’ofensiva d’Israel a Rafah, són obligatòries”, va manifestar. Tanmateix, lluny d’acatar la decisió de la cort, les tropes israelianes han intensificat els atacs aeris i han accelerat l’operació terrestre sobre Rafah. L’Exèrcit defensa que els seus soldats continuen realitzant tasques de recerca d’armes i infraestructures de Hamas, i va reconèixer haver obert foc contra una suposada cèl·lula terrorista localitzada en aquesta zona.

Els combats es van mantenir de punta a punta de l’enclavament palestí i, segons les autoritats palestines, es van saldar ahir amb la vida de desenes de civils. L’Exèrcit d’Israel va informar de combats cos a cos contra suposats milicians a Jabàlia, al nord de Gaza, i va assegurar haver “desmantellat infraestructures militars i localitzat nombroses armes”. Les autoritats gazianes van recordar que els equips sanitaris i de rescat tenen dificultats per arribar a les zones afectades pel conflicte a causa de la intensitat del foc israelià. A més a més, estimen que hi ha milers de desapareguts sota la runa dels edificis esfondrats a causa dels combats. Per la seua banda, l’Exèrcit d’Israel ha obert una investigació sobre un vídeo difós en xarxes socials i en el qual un presumpte militar crida a l’amotinament generalitzat si el primer ministre, Benjamin Netanyahu, acaba recomanant la suspensió de l’operació militar a Gaza sense eliminar “per complet” Hamas. Tot això mentre Israel, els EUA i Qatar van pactar reprendre les negociacions per intentar assolir una treva amb Hamas.En un altre ordre de coses, la ministra de Defensa, Margarita Robles, va descartar represàlies de Jerusalem en matèria de cooperació dels serveis d’intel·ligència després del reconeixement del Govern espanyol de l’Estat de Palestina dimarts vinent. Va condemnar els atacs a Gaza i va dir que el que està ocorrent “és un autèntic genocidi”.