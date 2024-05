Espanya aportarà 1.000 milions d’euros a Ucraïna el 2024 per reforçar les seues defenses

detail.info.publicated efe detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’acord en matèria de seguretat entre Espanya i Ucraïna firmat aquest dilluns pel president del Govern, Pedro Sánchez, i el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, suposa un compromís de "suport militar" per part espanyola que assoleix els 1.000 milions d’euros el 2024 per reforçar la seua capacitat defensiva.

Així ho ha subratllat Sánchez en roda de premsa conjunta amb Zelenski després de la reunió que ambdós han mantingut al palau de La Moncloa, en la qual ha posat èmfasi que aquesta quantitat permetrà a Ucraïna "reforçar" els seus recursos de defensa inclosa el seu "defensa antiaèria", que ha considerat "clau" per poder protegir la població civil davant dels atacs de Rússia contra el seu territori. Sánchez ha reiterat el suport espanyol a Ucraïna després dels més de dos anys des que va començar la invasió russa i ha dit que la seua "valerosa" lluita en favor de la seua "llibertat i independència" suposa un exemple per a tots els que creuen en "la democràcia, la pau i la igualtat entre Estats". Amb l’ajuda compromesa aquest dilluns, Espanya es converteix, segons ha destacat el president, al desè país que firma amb Ucraïna un acord d’aquestes característiques en un moment que ha qualificat com a "crucial" per al país. Ha considerat a més una bona notícia la cimera per la pau a Ucraïna que se celebrarà a Suïssa al juny.

Per la seua part, el president ucraïnès ha agraït l’acord de seguretat firmat amb Sánchez, "un document estratègic important" amb el qual Espanya demostra una vegada més que és un soci "fiable" que "no tanca els ulls a la violació per part de Rússia a les normes fonamentals del Dret Internacional".

Ha agraït especialment els nous míssils i equipament blindat que preveu l’acord subscrit, que generarà a més llocs de treball i el desenvolupament de tecnologia. El president ucraïnès ha destacat també la participació de Sánchez en la pròxima cimera de Suïssa i a la qual ja han confirmat les seues assistència noranta països.

Segons ha detallat Zelenski, amb l’acord d’aquest dilluns –en el qual fa mesos que ambdós governs treballen– es fixa una ajuda de mil de milions per al 2024 i, "a través del Fons Europeu d’Ajuda de Suport a la Pau, es comptabilitzen uns altres 5.000 milions d’euros" fins el 2027. Des de la invasió a Ucraïna, aquest fons ha compromès 11.100 milions d’euros. Espanya ha aportat a més, des de l’inici de l’agressió russa, ajuda militar a Ucraïna per valor de 300 milions d’euros.

L’acord en matèria de seguretat firmat aquest dilluns tindrà una vigència de deu anys i podrà ser modificat i ampliat en tots els seus extrems, que comprenen des de la defensa i la cooperació civil i humanitària fins la reconstrucció del país atacat per Rússia i la reparació pel dany.

Es tracta d’un memoràndum d’entesa pel qual Espanya entregarà 1.000 milions d’euros el 2024 a Ucraïna perquè pugui millorar les seues capacitats defensives davant de les agressions per part de Rússia. El document deixa clar que Espanya "està decidida a donar suport a Ucraïna, durant el temps necessari" al costat dels seus aliats internacionals perquè pugui "defensar-se" i en el seu moment "restaurar la seua integritat territorial" a les seues fronteres reconegudes des del 1991, assegurant un futur "lliure i democràtic".