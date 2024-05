Alta tensió al Congrés

El Congrés dels Diputats va viure ahir una nova sessió del control al Govern amb encreuaments de retrets entre el president, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Mentre el dirigent popular acusava al cap de l’Executiu de “tapar” la investigació a la seua dona, Begoña Gómez, demanant-li “d’acabar amb això”, perquè “la Moncloa està sent investigada”, Sánchez, per la seua part, li va retreure el “fang” per “tapar” els seus “governs de la vergonya” amb Vox i va avisar que si ambdós partits volen “trencar-lo” van “llestos”.

La sessió va tenir lloc hores després de conèixer-se que Begoña Gómez va rebre la notificació judicial que estava sent investigada per presumpte tràfic d’influències el mateix dia que Sánchez va anunciar que es prendria un període de reflexió de cinc dies el 16 d’abril passat. Un fet pel qual va preguntar Feijóo i el cap de l’Executiu no va donar explicacions.En canvi, el president del Govern central va retreure a Feijóo que tingui “tota la ultradreta” dissenyant la seua política d’oposició: “Hazte Oír, el de la motoserra (amb referència a Javier Milei), Manos Limpias i Netanyahu”. “Fang, fang i més fang”, va prosseguir.

Un micro obert va caçar unes paraules de la líder de Sumar i vicepresidenta segona de l’Executiu, Yolanda Díaz, durant una ronda d’aplaudiments després de la rèplica del president del Govern, Pedro Sánchez, al líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo. “A la merda”, se la veu i escolta dir. Unes paraules per les quals el PP va demanar la seua dimissió.

El jutge delimita la investigació a Begoña Gómez

L’Audiència de Madrid va avalar ahir la investigació judicial a Begoña Gómez però adverteix que s’ha de limitar a la presumpta mediació per a l’adjudicació de contractes a l’empresa de Carlos Barrabés. El tribunal afirma que la investigació, de moment, “haurà de limitar-se als fets sobre els quals existeix base objectiva”, cosa que no passa amb la suposada relació amb el rescat de Globalia.