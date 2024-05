Països àrabs agraeixen la valentia espanyola al reconèixer Palestina

Els països àrabs van agrair ahir al Govern espanyol la valentia d’haver fet el pas de reconèixer Palestina en aquests moments i situar-se així “del costat correcte de la història” i van fer una crida que els països europeus que no han fet encara aquest pas emulin Espanya, Irlanda i Noruega.

El president del Govern central, Pedro Sánchez, i el ministre d’Afers Exteriors, José Manuel Albares, es van reunir amb una representació del Grup de Contacte dels països àrabs i islàmics per a Palestina així com amb el primer ministre palestí, Mohammad Mustafa. “Som aquí per donar les gràcies a Espanya per donar-nos esperança en un moment molt fosc”, va recalcar el ministre d’Exteriors saudita, príncep Faisal bin Farhan, en una breu declaració al Palau de Viana sense preguntes abans de la reunió amb Sánchez.Per la seua banda, el ministre saudita va estendre el seu agraïment a Noruega i Irlanda, que, com ha fet Espanya, van reconèixer dimarts Palestina, esgrimint que han pres “la decisió correcta en el moment adequat” i s’han situat amb això “del costat correcte de la història”.D’altra banda, el president de Vox, Santiago Abascal, va visitar dimarts a Jerusalem el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, al qual va expressar el seu suport i li va advertir que “Pedro Sánchez no és Espanya”.Segons va informar Vox, ambdós es van reunir durant més d’una hora a l’Oficina del primer ministre, que va qualificar d’“exemplar la defensa de l’Estat d’Israel per part d’Abascal”. La seua visita va aixecar crítiques des del Govern espanyol. D’altra banda, l’Exèrcit israelià va anunciar que ja controla “tàcticament” el Corredor Filadèlfia de Rafah, al sud de la Franja de Gaza, que recorre la frontera amb Egipte i on segons Israel s’han detectat uns 20 túnels cap al país veí utilitzats per Hamas per introduir armes a l’enclavament.