Israel segueix atacant Gaza després de l'anunci d'un altre pla de treva

L’Exèrcit israelià va continuar atacant ahir la Franja de Gaza, després que el president nord-americà, Joe Biden, anunciés divendres una nova proposta de treva i alliberament d’ostatges que compta amb el vistiplau d’Israel i va ser ben acollida per Hamas.

En un comunicat, les forces israelianes van confirmar que continuen operant a Rafah, al sud de l’enclavament, on van assegurar haver trobat nombroses armes, boques de túnels, coets, explosius i material militar.Segons el ministeri de Sanitat gazià, controlat per Hamas, més de 36.300 persones han mort des que va començar la guerra a l’enclavament palestí l’octubre passat.A Jerusalem, l’oficina del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va insistir que no acceptaran un alto el foc permanent a la Franja de Gaza fins que no es compleixin els objectius de la guerra, que passen per eliminar completament “les capacitats militars i de govern de Hamas” a l’enclavament.Les paraules són similars a les que Israel va utilitzar divendres, després que Biden anunciés des de la Casa Blanca una proposta de treva israeliana en tres fases, en les quals se succeirien diversos intercanvis d’ostatges israelians per presos palestins mentre les tropes es retiren gradualment de l’enclavament i es posa en marxa un pla de reconstrucció.El grup islamista, per la seua part, va dir que veu “positivament” la proposta de treva referent a un “alto el foc definitiu, la retirada de les forces israelianes de la Franja de Gaza, la reconstrucció de Gaza i l’intercanvi de presoners”, i va assegurar que està disposat a tractar de forma constructiva qualsevol pla que inclogui aquests punts.D’altra banda, el ministeri d’Afers Estrangers d’Espanya va comunicar ahir a l’ambaixada de Palestina a Madrid que gaudeix dels “privilegis i immunitats” d’un Estat, van explicar fonts diplomàtiques.Es tracta de la primera comunicació a l’Ambaixada de l’Estat de Palestina després del seu reconeixement per part del Govern d’Espanya dimarts passat, 28 de maig.Per una altra banda, ahir va entrar en vigor l’ordre del ministeri d’Exteriors israelià al Consolat espanyol a Jerusalem de no donar servei als palestins residents a la Cisjordània ocupada, que va mantenir una jornada tranquil·la on l’oficina només va obrir durant dos hores a causa de les eleccions europees.

