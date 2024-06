Cauen més d'un 27% les peticions de vot per correu en les eleccions europees augurant una baixada de la participació

detail.info.publicated acn

Les peticions de vot per correu en les eleccions europees del 9 de juny s'han reduït un 27,5% a Catalunya respecte al 2019, segons dades revelades aquest divendres per la delegació del govern espanyol a Barcelona. En una roda de premsa aquest matí el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, ho ha atribuït a una previsible baixada general de la participació respecte a les últimes europees, que van coincidir amb els comicis municipals. "És bastant habitual si mirem la sèrie històrica", ha apuntat Prieto, reconeixent que la coincidència amb uns altres comicis "sempre arrossega" electors a les europees. A més, aquesta vegada s'hi suma el factor d'unes eleccions catalanes celebrades fa menys d'un mes.

Més de 5,7 milions de ciutadans de Catalunya estan cridats a les urnes per les eleccions europees de diumenge. En concret, 5.713.157 electors, segons dades de la delegació del govern espanyol a Catalunya.

Resultats a partir de les 23h

La vigília del dia de reflexió, Prieto ha explicat que el 9-J els resultats es començaran a fer públics a partir de les 23h per no "influir en el conjunt del vot" a la UE, ja que a Itàlia els col·legis no tanquen fins llavors.

Així, els col·legis electorals catalans iniciaran a fer el recompte quan tanquin, a les vuit del vespre, però els resultats no es començaran a bolcar fins a les onze. Per tant, el govern espanyol preveu que les dades que es donin llavors ja seran amb un nivell d'escrutini "alt".