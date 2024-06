El Senat de l'Argentina aprova la reforma estrella de Milei

El Senat de l’Argentina va aprovar ahir per una diferència mínima la llei Bases, reforma estrella del president argentí, Javier Milei, en una jornada marcada per una vaga general i tensions a les portes del Congrés, on les forces de seguretat van reprimir els manifestants que protestaven contra la mesura.

Aquesta norma inclou una controvertida reforma laboral i la privatització de certes empreses públiques, la qual cosa ha generat gran polèmica.