Page i el PP rebutgen de ple donar a Catalunya un finançament singular

El president de Castella-la Manxa, el socialista Emiliano García-Page, va coincidir ahir amb altres comunitats governades pel PP al rebutjar de pla la proposta que la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, va fer dijous de cara a impulsar una reforma global del model de finançament autonòmic que atengui les “singularitats” de certs territoris, com ara Catalunya, que “han de tenir un tractament especial”.

“Només faltaria que a sobre tota la festa independentista l’acabéssim pagant entre tots”, va assenyalar el president de Castella-la Manxa. “Aquí no gastem ni un sol euro a tenir ambaixades a l’estranger”, va afegir, abans d’assegurar que les peticions dels partits independentistes en matèria de finançament són “propaganda per trencar Espanya”.En la mateixa línia, el PSOE d’Extremadura va advertir l’Executiu central que “no permetrà xantatges” en la negociació del nou model de finançament autonòmic.Altres governs autonòmics presidits pel Partit Popular, com ara els d’Aragó, Andalusia o Galícia, van denunciar que el plantejament de Moncloa genera “desigualtat” entre territoris i van exigir una negociació global.Per la seua banda, la secretària general d’ERC, Marta Rovira, va reclamar al PSOE posar “sobre la taula” les propostes sobre finançament, i va avisar que no li “sona bé” la música de negociar a través dels mitjans.

El pacte entre ERC i Collboni, a l’espera de la investidura

■ La presidenta de la federació de Barcelona d’ERC, Eva Baró, i el secretari general, Antoni Vidal, van anunciar ahir que el grup farà el seu congrés extraordinari per decidir si entra al govern municipal de Jaume Collboni “en la data més adequada”, tenint en compte la ronda de consultes amb els partits que el president del Parlament, Josep Rull, farà per a la investidura del president de la Generalitat. La secretària general d’Esquerra, Marta Rovira, va reconèixer contactes amb Junts i PSC, però va dir no haver rebut propostes concretes.