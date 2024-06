Zelenski apel·la a la cimera de pau de Suïssa a la unitat davant Rússia

Un centenar de líders mundials i organitzacions van participar ahir en l’obertura de la primera cimera internacional per a la pau a Ucraïna, que se celebra aquest cap de setmana a Suïssa i en la qual no participa Rússia. La jornada, que arriba després que el president rus, Vladímir Putin, assegurés divendres que ordenarà un alto el foc si Kíiv retira les seues tropes de les quatre regions annexionades per Moscou a l’est i sud del país i renuncia als seus plans d’ingressar a l’OTAN, va servir als socis d’Occident per mostrar una imatge d’unitat en el seu suport a Ucraïna.

En aquest context, el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, va defensar que “la nostra unitat aquí prova que la idea mateixa de la llei internacional continua viva i efectiva, i que la Carta de l’ONU i les convencions no són una formalitat, sinó els fonaments reals de coexistència entre pobles”.A més, va explicar que l’objectiu de la cimera és començar a treballar en un pla d’acció per a una pau que respecti la integritat territorial d’Ucraïna i que, posteriorment, serà presentat a Moscou. Amb tot, l’absència de Rússia i la Xina fa preveure que la possibilitat d’arribar a un acord efectiu i viable és molt difícil.El màxim responsable diplomàtic de la UE, el lleidatà Josep Borrell, va respondre a la proposta de Putin per al cessament d’hostilitats defensant que “l’agressor no pot dictar els termes d’un alto el foc”.El president espanyol, Pedro Sánchez, va assegurar que continuarà recolzant Ucraïna “el temps que calgui” i es va oposar a qualsevol solució al conflicte que “validi una agressió o una annexió per la força” com la perpetrada per Moscou.

Els EUA anuncien 1.400 milions en ajuda energètica i humanitària

La vicepresidenta dels EUA, Kamala Harris, va anunciar, com a representant del seu país en la cimera de pau per a Ucraïna, una ajuda de més de 1.400 milions d’euros per “potenciar el sector energètic ucraïnès, abordar les necessitats humanitàries de la població civil i reforçar la seua seguretat”. El paquet inclou 353 milions d’euros, que es destinaran a l’assistència humanitària a refugiats o desplaçats interns en forma d’assistència alimentària, refugis i serveis mèdics i d’higiene.