Els líders de la UE es reuneixen per decidir el repartiment de càrrecs

Els líders de la Unió Europea es van reunir ahir a la nit en una cimera informal en què esperaven tancar un acord ràpid sobre la renovació de la cúpula de les institucions europees i a la que arribaven amb el tàndem format per la conservadora Ursula von der Leyen, que seguiria al capdavant de la Comissió Europea, i el socialista portuguès António Costa com a president del Consell, com a escenari més probable.

Abans de l’inici del sopar informal es van reunir els negociadors dels populars europeus i els socialdemòcrates per a una discussió preparatòria.Segons aquest repartiment, la primera ministra d’Estònia, la liberal Kaja Kallas, agafaria el relleu del lleidatà Josep Borrell al capdavant de la diplomàcia europea, un lloc que genera més dubtes entre alguns líders per les seues posicions dures davant Rússia.El primer ministre polonès, el popular Donald Tusk, va recolzar la candidatura de Kallas subratllant que la dirigent bàltica “entén la realitat ucraïnesa i russa molt bé i representa unes posicions que també són les de Polònia”.Juntament amb Eslovàquia, el president, Peter Pellegrini, present en la cita en substitució del primer ministre, Robert Fico, que es recupera de l’atemptat que va patir fa unes setmanes, va expressar reticència davant de perfils que generin “més tensió” amb Rússia, en un avís velat a Kallas, vista a Brussel·les com un falcó dins de la Unió Europea en la política relativa a Moscou.Per això, malgrat les crides per tancar “ràpid” un acord, altres veus comunitàries van remarcar que el sopar informal d’ahir a la nit seria una primera aproximació per veure les “posicions” de cadascun dels països i van apuntar a la cimera formal de la setmana vinent per acabar de tancar els alts càrrecs.

Àustria, en crisi pel vot a favor de la llei de la Naturalesa

El vot d’Àustria que va permetre ahir aprovar l’adopció de la llei europea de Restauració de la Naturalesa ha fracturat al Govern del país, amb els conservadors anunciant un recurs d’anul·lació davant de la Justícia comunitària i una denúncia contra la ministra de medi ambient, dels Verds. La titular, Leonore Gewessler, va donar el seu vistiplau a Luxemburg a la primera normativa de la història de la UE que obliga els Estats membres a restaurar la naturalesa, i no només a protegir-la.