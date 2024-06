Felip VI admet “el cost personal” per guiar el regnat amb “coherència i integritat”

Pedro Sánchez i la seua esposa, Begoña Gómez, saluden la família reial durant la recepció pel desè aniversari de Felip VI com a rei. - POOL

Felip VI va assegurar ahir que “la coherència i la integritat”, juntament amb la Constitució, han estat els principis que han guiat les seues decisions i actes en els seus primers deu anys de regnat i que sempre ha provat d’actuar de manera “íntegra i exemplar” “assumint fins i tot el cost personal que això pugui comportar”.

En el seu discurs al Palau Reial amb motiu del desè aniversari de la seua proclamació, el cap de l’Estat va subratllar que ha complert en tot moment el compromís amb la Constitució, “a la qual m’he cenyit i em cenyiré sempre” amb els valors que sustenten la convivència democràtica i amb “els principis ètics i morals que es consideren universals”.“Sempre he cregut en la importància de ser coherent amb els compromisos assumits. Aquesta actitud és la base de la integritat i implica ser fidels als nostres principis i valors en totes les nostres decisions i actes”, va remarcar en les seues paraules al Saló de Columnes davant dels poders de l’Estat, entre els quals, el cap del Govern, Pedro Sánchez, i els dinou ciutadans anònims condecorats amb l’Orde del Mèrit Civil.L’acompliment de la seua tasca ha implicat, segons el monarca, “esforçar-se a escoltar, a discernir el que és correcte del que no ho és i en actuar de forma responsable amb aquest discerniment, assumint fins i tot el cost personal que això pot comportar”, en al·lusió a les difícils mesures que ha hagut d’adoptar sobre el seu pare, Joan Carles I, i la seua germana la infanta Cristina.Per al monarca, la “coherència i integritat són els criteris sobre els quals han de basar-se sempre els actes de la Corona”, que contribueix així a “l’estabilitat del sistema institucional i a la cohesió de la societat”.Va abundar que a la Constitució i als seus valors s’ha ajustat en aquesta dècada perquè són “guia” per a l’exercici de les seues funcions.Així mateix, Felip VI va valorar haver comptat en aquests deu anys amb “el gran suport” de la reina Letícia, de qui va elogiar la “voluntat, dedicació i sensibilitat”.

“Mama, papa: gràcies”

La princesa Elionor i la infanta Sofia van sorprendre els reis Felip VI i Letícia, juntament amb la resta dels assistents al dinar al Palau Reial, amb un brindis dirigit als seus pares. “Hem après en aquests 10 anys, gràcies als nostres pares, el compromís amb els espanyols. Mama, papa: gràcies”, van assenyalar.