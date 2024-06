Els líders de la dreta participen junts en el seu primer acte de campanya

El líder d’Agrupació Nacional, Jordan Bardella, i el president d’Els Republicans, Éric Ciotti, van comparèixer ahir per primera vegada junts aquest dilluns des que van anuciar la seua aliança per a les eleccions legislatives, sota un paraigua que el Govern va catalogar com a “unió d’extrema dreta”.

Els dos partits van acordar donar-se suport per provar d’obtenir una majoria conservadora a l’Assemblea Nacional, a costa en el cas de Ciotti de provocar un terratrèmol intern, ja que ha implicat per al principal partit de la centredreta a França la ruptura del cordó sanitari que sempre havia mantingut per a la ultradreta.Tanmateix, i davant d’un fòrum d’empresaris, Ciotti i Bardella es van asseure junts i van exposar algunes de les seues grans metes, entre les quals figura derogar una reforma de pensions impulsada per l’actual Govern i que el líder d’Agrupació Nacional va titllar d’“injusta”.Bardella, tanmateix, va evitar concretar tots els detalls dels canvis a què aspira el seu partit, més enllà de prometre que buscarà que tots aquelles persones que haguessin començat a treballar abans dels vint anys i n’acumulin quaranta de cotització puguin retirar-se als seixanta. D’altra banda, la nova coalició dels partits d’esquerra que es presenta a les eleccions legislatives a França va prometre una pujada “massiva” dels salaris per reactivar l’economia amb el consum i, per demostrar davant de la patronal que aquest model funciona, es va referir al cas espanyol. El diputat socialista Boris Vallaud, que va presentar el programa del Nou Front Popular, va dir que l’objectiu és “un rellançament keynesià” que es basaria en un “una reactivació salarial massiva, com a Espanya”.