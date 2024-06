L'acusat de la brutal violació d'Igualada nega els fets

L’acusat de la brutal agressió sexual a una menor de 16 anys a Igualada la matinada de l’1 de novembre del 2021 va negar ahir els fets i va assegurar que no es reconeix en les imatges captades aquella nit per les càmeres de vigilància del polígon. El jove, que només va respondre les preguntes del seu advocat, va afirmar que la jaqueta que portava posada el dia dels fets, i en la qual es va trobar l’ADN de la víctima, no era seua, i va afegir que se la va trobar al carrer.