Milei i Ayuso carreguen contra Sánchez i el “socialisme que arruïna vides”

La presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, va entregar ahir la medalla internacional de la Comunitat de Madrid al president de l’Argentina, Javier Milei, en un polèmic acte marcat pel conflicte diplomàtic entre la Moncloa i el Govern argentí, i en el qual el mandatari argentí va aprofitar per carregar contra Pedro Sánchez i el socialisme. La dirigent popular va elogiar la “defensa de la llibertat” de Milei, i va destacar la “gran aliança” amb l’Argentina per cuidar-se dels “projectes lliberticides”. “La llibertat es defensa exercint-la, per això reps aquesta medalla”, va afirmar al donar la condecoració al president argentí.

Al seu torn, Milei, que va entrar a la seu del Govern madrileny entre crits de “Llibertat” d’una multitud de gent que esperava la seua arribada, va alertar dels “riscos” i la “decadència” del socialisme. “No deixin que el socialisme els arruïni la vida”, va afegir, abans de carregar contra el president espanyol, Pedro Sánchez, de qui va dir que “malgrat haver estudiat economia, o no ho va entendre o li agrada molt emportar-se posats els espanyols”.L’acte institucional es va dur a terme en un clima de forta tensió diplomàtica entre l’Argentina i Espanya derivat de la visita de Milei al maig, quan el president argentí va titllar de “corrupta” la dona de Sánchez en un acte de Vox. La vicepresidenta primera del Govern espanyol, María Jesús Montero, va sostenir ahir que Ayuso va entregar la medalla a Milei “per plantejar una baralla amb el Govern d’Espanya, una provocació en tota regla”, mentre va remarcar “el silenci eixordador” del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre la decisió d’Ayuso.A més, la portaveu de l’Executiu central, Pilar Alegría, va advertir que la dirigent popular “se salta clarament qualsevol línia de lleialtat i institucionalitat” amb la celebració d’aquest acte, i va afegir que “a més està incomplint la llei”. Des de la Moncloa avisen que segons una llei aprovada durant el govern de Mariano Rajoy, els Executius autonòmics estan obligats a comunicar a Exteriors qualsevol atenció a un mandatari estranger, cosa que Ayuso no ha fet. Els ministres de la Presidència o Interior, Félix Bolaños i Fernando Grande-Marlaska, també van criticar Ayuso.Per la seua part, la secretària general del PP, Cuca Gamarra, va emmarcar en la “normalitat” el reconeixement a Milei, i es va limitar a subratllar que Génova “respecta” les decisions que prenen els presidents autonòmics en el marc de les seues competències. A més, va assegurar que el president argentí no va demanar veure’s amb Núñez Feijóo.