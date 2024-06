Ucraïna denuncia una nova envestida russa a la infraestructura energètica

El ministeri d’Energia d’Ucraïna va denunciar ahir un atac llançat de matinada per l’Exèrcit rus contra les seues instal·lacions energètiques a l’est, l’oest i el sud del país, que s’ha saldat de moment amb dos treballadors ferits. L’atac va ser efectuat amb almenys 14 avions no tripulats carregats amb explosius i 16 míssils, dels quals una dotzena van ser enderrocats per l’escut defensiu ucraïnès. Un atac a Zaporíjia va deixar dos enginyers elèctrics ferits, però no es tem per la seua vida. A més, les autoritats ucraïneses van denunciar que almenys tres persones van morir i 56 més van resultar ferides per un bombardeig sobre la ciutat de Khàrkiv.

Per la seua part, els serveis russos van anunciar que la central de Zaporíjia, al sud-est d’Ucraïna, però sota control de les forces del Kremlin, es va quedar sense electricitat durant dos hores després d’un atac ucraïnès a una subestació. El servei funciona ja amb normalitat després d’efectuar-se les corresponents tasques de reparació.Altrament, la ministra de Defensa dels Països Baixos, Kajsa Ollongren, va anunciar que han aconseguit reunir les parts d’un sistema de míssils Patriot complet en col·laboració amb un altre país per entregar-lo a Ucraïna.