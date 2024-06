Assange, en llibertat després d’assolir un acord amb els EUA en el qual es declara culpable d’espionatge

@wikileaks/PA Wire/dpa / via Europa Press@wikileaks / PA Wire / dpa / via Europa Press

El Tribunal Superior de Londres ha deixat aquest dilluns en llibertat sota fiança al fundador de Wikileaks, Julian Assange, després d’un acord amb el Govern dels Estats Units en el qual es declara culpable d’un càrrec d’espionatge a canvi d’una sentència que equival als més de cinc anys que porta en una presó de màxima seguretat al Regne Unit. "Julian Assange és lliure. Ha abandonat la presó de màxima seguretat de Belmarsh en el matí del 24 de juny, després d’haver passat allà 1.901 dies. El Tribunal Superior de Londres li ha concedit la llibertat sota fiança i ha estat posat en llibertat a l’aeroport de Stansted a la tarda, on ha embarcat en un avió i ha partit del Regne Unit", diu un comunicat de Wikileaks publicat al seu compte de la xarxa social X.

Així, l’organització ha agraït tot el suport rebut per aconseguir la llibertat d’Assange, que es troba de camí a Austràlia, el seu país d’origen, on es reunirà tant amb la seua esposa, Stella Assange, com amb els seus fills, que "només han conegut el seu pare entre reixes", denunciant que es trobava en règim d’aïllament 23 hores al dia en una cel·la de 2x3 metres.

"Aquest és el resultat d’una campanya mundial que ha inclòs organitzadors de base, defensors de la llibertat de premsa, legisladors i líders de tot l’espectre polític, fins arribar a Nacions Unides. Això va crear l’espai per a un llarg període de negociacions amb el Departament de Justícia dels Estats Units, que ha desembocat en un acord que encara no s’ha tancat formalment," ha afegit Wikileaks. Així mateix, ha publicat un vídeo en el qual es veu Assange en llibertat i embarcant en un avió a les 17.00 hores (hora local) de dilluns en l’esmentat aeroport.

Està previst que Assange comparegui davant d’un tribunal federal dels Estats Units a les Illes Mariannes del Nord, territori nord-americà a l’oceà Pacífic, on es declararia culpable d’un càrrec sota la Llei d’Espionatge per conspirar per obtenir i disseminar informació classificada, segons documents judicials recollits pel diari britànic 'The Guardian'.

La petició d’extradició seria posteriorment retirada i Assange no faria front a més càrrecs, la qual cosa derivaria en el seu alliberament i en el seu viatge Austràlia, ja que s’hauria acordat una sentència de cinc anys ja complerta durant el seu període a presó al Regne Unit. L’elecció de les Illes Mariannes del Nord hauria tingut lloc per la negativa d’Assange a viatjar al territori continental dels Estats Units i a la seua proximitat a Austràlia. Tanmateix, l’acord assolit encara ha de ser aprovat per un jutge. Assange està ja viatjant cap a Saipan de cara a una vista que tindrà lloc durant la jornada de dimecres, entorn de les 1.00 hores, a l’Espanya peninsular i Illes Balears, segons indica el tribunal de districte de les Illes Mariannes del Nord en la seua pàgina web. L’avió que trasllada al periodista ha fet una parada a la capital de Tailàndia, Bangkok, aparentment per proveir-se, segons recull Flight Radar, que agrega que aquest vol xàrter té previst Saipan com a pròxima parada.