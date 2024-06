Julian Assange queda en llibertat a l'arribar a un acord amb els EUA

L’“enemic número u” dels EUA per a uns i una llegenda per a altres, Julian Assange, va ser posat ahir en llibertat després d’arribar a un acord amb la justícia nord-americana, fet que en principi posa fi a una llarga batalla legal i li permet tornar a la seua Austràlia natal.

Va ser el portal que ell mateix va fundar, WikiLeaks, l’encarregat d’anunciar ahir en el seu compte de X que Assange sortia de la presó d’alta seguretat britànica on estava reclòs des de fa cinc anys, abandonant el Regne Unit amb l’objectiu de tornar al seu país.L’alliberament havia estat possible després que Assange, de 52 anys, arribés a un acord amb el departament de Justícia dels EUA que posa fi a una llarga saga judicial per la filtració de documents classificats sobre les guerres de l’Iraq i l’Afganistan, així com dades sobre els detinguts a la base de Guantánamo, entre altres assumptes, i que acabarà del tot una vegada comparegui en un tribunal de les illes Marianes, territori nord-americà del Pacífic, per després posar rumb a Austràlia.Segons mitjans nord-americans, Assange i el departament de Justícia dels EUA havien arribat a un acord perquè el fundador de WikiLeaks es declarés culpable a canvi d’una sentència de 62 mesos de presó, que equival al temps ha passat empresonat al Regne Unit, quedant en llibertat una vegada declari davant del jutge a les illes Marianes.Heroi o malvat, el periple d’Assange, que va passar de pirata informàtic a lluitador contra els poders fàctics, forma part de la batalla universal per la llibertat d’expressió per a organitzacions periodístiques i de drets humans, com Amnistia Internacional.Malgrat no haver estat condemnat per cap delicte, l’australià ha passat gairebé catorze anys de captiveri al Regne Unit, l’últim lustre a la presó d’alta seguretat londinenca de Belmarsh. Va ser detingut inicialment l’any 2010 a instàncies de Suècia per una acusació per violació actualment arxivada, Assange va estar refugiat a l’ambaixada equatoriana a Londres des del 19 de juny de l’any 2012 fins a la seua expulsió i detenció l’abril del 2019 a petició dels EUA, que va instigar el procés actual.