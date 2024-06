Sánchez cancel·la actes de la seua agenda durant dos dies per motius personals

detail.info.publicated acn

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha cancel·lat alguns actes de la seua agenda durant dos dies per motius personals, segons la Moncloa. Sánchez ha assistit a la sessió de control en el Congrés que ha tingut lloc aquest dimecres, però aquest dimarts a la nit no va fer acte de presència a l’entrega dels premis Pimes a Barcelona, un acte organitzat per PIMEC, i aquest dimecres no intervindrà tampoc en el Fòrum Econòmic i Social Mediterrània que té lloc a València. No està clar si la cancel·lació afectarà també la seua agenda de dijous, i en tot cas està previst que el president espanyol reprengui la seua activitat divendres.