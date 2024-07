El Regne Unit, a punt de tornar el poder als laboristes 14 anys després

El Regne Unit es prepara per celebrar avui dijous unes eleccions generals que, segons les enquestes, tornaran el poder als laboristes després de 14 anys de governs conservadors, si bé el primer ministre, Rishi Sunak, s’esforça per minimitzar una derrota que s’anticipa demolidora. Més de 45 milions de britànics estan cridats a les urnes per votar la composició de la Cambra dels Comuns (baixa) del Parlament, formada per 650 escons.

Els polítics van fer ahir un últim esforç per convèncer els indecisos, però els sondejos sobre intenció de vot donen per segura la victòria del Partit Laborista de Keir Starmer i entreveuen, a més, que aquesta formació pot fer història a l’aconseguir una majoria absoluta mai vista al país. Segons una última enquesta, el laborisme pot guanyar més dels 418 escons que els obtinguts el 1997, quan el partit estava liderat per Tony Blair.

En virtut del sistema electoral, majoritari uninominal, els laboristes aconseguiran el poder, sense necessitat de buscar una coalició, si arriben a la xifra assenyalada: 326 escons, un més que els que obtinguin les altres formacions.Durant la campanya electoral que va acabar ahir, ja que al Regne Unit no hi ha jornada de reflexió, els laboristes han repetit la paraula canvi per treure al país del seu estancament econòmic i social, per la falta de creixement, les interminables llistes d’espera en la sanitat, la falta d’habitatge assequible, l’augment del crim o les peticions de diferents sectors de millora salarial, entre altres assumptes.Els tories, per la seua part, arriben a aquesta cita electoral, convocada per Sunak el 22 de maig, amb un fort desgast a l’esquena, després de les maratonianes negociacions del Brexit, la pandèmia, la crisi energètica per la guerra d’Ucraïna, els escàndols de Boris Johnson per les seues festes a Downing Street durant la covid, però sobretot per la crisi del cost de vida i l’augment de la immigració.Com que rares vegades s’equivoquen les enquestes al Regne Unit, molts conservadors ja han admès obertament la derrota, malgrat que Rishi Sunak va insistir que lluitarà fins al final per cada vot.