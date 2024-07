El TSJC pregunta si cal presentar qüestió d’inconstitucionalitat abans d’aplicar l’amnistia a Torra, Juvillà i Solé

detail.info.publicated acn

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha donat deu dies a les parts de tres causes diferents perquè es pronunciïn sobre la idoneïtat de presentar qüestions d’inconstitucionalitat davant del Tribunal Constitucional (TC) abans d’aplicar la llei d’amnistia a l’expresident de la Generalitat Quim Torra, l’exdiputat i exregidor de la CUP a Lleida Pau Juvillà i l’exalcalde d’Agramunt, exdipiutat i exconseller d’Exteriors Bernat Solé. En el cas de Torra, també obre la porta a presentar una qüestió prejudicial davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE). Els magistrats tenen dubtes sobre la constitucionalitat de la llei, i per això de moment no els apliquen l'amnistia.

El tribunal diu que tots els fets són incardinables en la llei d’amnistia, però té dubtes sobre si la pròpia llei vulnera preceptes constitucionals com la seguretat jurídica, la prohibició d’arbitrarietat dels poders públics, la igualtat dels ciutadans davant la llei o l’exclusivitat dels jutjats de la potestat jurisdiccional, així com amb els principis europeus de separació de poders.

Torra va ser condemnat el desembre del 2019 a un any i mig d’inhabilitació i 30.000 euros de multa per no despenjar una pancarta a favor dels polítics presos del balcó del Palau de la Generalitat en període electoral. Fa uns dies la fiscalia va demanar l’amnistia, Torra no es va pronunciar i Vox, acusació popular, va demanar presentar qüestions prejudicials al TJUE.

Juvillà va ser inhabilitat de manera ferma durant sis mesos per no despenjar uns llaços grocs del seu despatx a la Paeria de Lleida, pena que es va considerar extingida el maig passat. La fiscalia es va mostrar favorable a aplicar-li l’amnistia, mentre que Juvillà s’hi va oposar perquè ja té complerta la pena.

Solé va ser inhabilitat el 2021 durant un any per col·laborar en les votacions de l’1-O a la seva localitat, pena que es va declarar extingida el gener passat. La fiscalia i la defensa van demanar l’amnistia.