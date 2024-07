Hisenda tanca la porta al model de finançament singular que exigeix Catalunya

La vicepresidenta primera del Govern central i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, va tancar ahir la porta al model de finançament singular que la consellera d’Economia de la Generalitat, Natàlia Mas Guix, va exposar i va defensar en la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera. Malgrat que va reconèixer que existeix una necessitat de reformar el sistema de finançament –una cosa que es va haver de fer fa ja una dècada–, Montero va insistir que la millor manera d’aconseguir-ho és amb un acord entre el PSOE i el PP, que va instar a iniciar una “negociació discreta”, i deixar de banda les posicions de màxims de les diferents comunitats per intentar aproximar postures.

Encara que Montero va descartar l’opció d’una negociació bilateral amb Catalunya, la ministra sí que va reconèixer que el nou finançament que estan negociant ERC i el PSC en les converses de cara a una possible investidura de Salvador Illa pot incorporar “elements singulars, com ja té fins ara”, i es poden fer “passos de gegant complint alhora l’Estatut”. En aquest sentit, els socialistes ja van proposar desplegar el consorci tributari. “Això sí, però la proposta que ha defensat sempre ERC i el Govern espanyol és una espècie de concert econòmic per a Catalunya que jo no comparteixo, ni tampoc el PSC”, va asseverar Montero.Aquesta negociació entre els dos partits catalans va motivar les crítiques dels consellers d’altres comunitats autònomes, majoritàriament del PP, que van criticar la possibilitat que l’Executiu central atorgui “privilegis” a Catalunya per pagar el “xantatge” i aconseguir investir Illa, però també d’alguns socialistes, com el de Castella-la Manxa, Juan Alfonso Ruiz, que va mostrar el seu rebuig que “dos partits de caràcter regional decideixin sobre les finances de tot Espanya”.Mas Guix va afirmar que la proposta de finançament singular que defensa Catalunya, basada en la plena responsabilitat fiscal i en la recaptació del 100% dels impostos, “és plenament legal i no perjudica cap territori”. Per a la consellera, l’Estat podria “conviure” perfectament amb el model de finançament “foral” que s’aplica al País Basc i Navarra, el de règim comú i un nou sistema de “responsabilitat fiscal” per a Catalunya que acabaria amb els “desequilibris”. “Montero va dir que hi ha elements que sí i elements que no li agraden d’aquesta proposta”, va assegurar Mas Guix.

Moncloa dona més marge fiscal a les comunitats autònomes

La vicepresidenta primera i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, va comunicar ahir als governs autonòmics que rebran el 2025 un total de 147.412 milions d’euros en conceptes d’entregues a compte del sistema de finançament autonòmic, un 9,5% més que el 2024, alhora que els va informar que comptaran amb més marge fiscal per al període 2025-2027. Així les coses, les autonomies podran incórrer en un dèficit màxim del 0,1% del PIB el 2025, la qual cosa suposa dos dècimes de marge més respecte a l’anterior sender, que implicava assolir un superàvit del 0,1% del PIB.En un altre ordre de coses, les 13 cambres catalanes, Foment del Treball, Pimec, Femcat, Col·legi d’Economistes de Catalunya, Barcelona Global, Cercle d’Economia i Racc van reclamar de nou un acord per reformar el sistema de finançament autonòmic.