Un home assassina a trets la seua parella i després se suïcida a Alacant

Un home, de 33 anys, va assassinar presumptament a trets la seua dona, de 36, diumenge a la nit abans de treure’s la vida a l’interior d’un habitatge situat davant la platja del Postiguet d’Alacant, amb la qual cosa s’eleven a cinc les víctimes que aquesta xacra social ha deixat en menys de 48 hores a Espanya.

Els fets van succeir cap a les 23.00 hores, quan els familiars, preocupats perquè ningú responia al telèfon, i els mateixos veïns van donar avís a la Policia Nacional. Fins allà es van desplaçar diverses patrulles de la Policia Nacional, que a l’entrar a l’habitatge van trobar els dos cossos ja sense vida. Entre la parella no constaven denúncies prèvies per maltractaments i cap dels dos es trobava dins del sistema Viogén. La víctima és una dona russa de 36 anys i el presumpte autor del crim és un espanyol de 33 anys, fill de la cònsol de la República Dominicana a Alacant i d’un conegut constructor de la zona, segons van informar fonts pròximes a la investigació.La Policia investiga les circumstàncies de les morts com un cas de violència masclista i posterior suïcidi de l’atacant, i prova també d’aclarir quan es va cometre el crim, ja que va poder ser temps abans de descobrir-se els fets. Aquesta és la cinquena víctimes mortal que la violència de gènere deixa les últimes 48 hores, després que quatre dones perdessin la vida a les mans de les seues parelles o exparelles sentimentals durant el cap de setmana a Salou, Sabadell, Madrid i Bunyol, també al País Valencià. El jutjat de violència sobre la dona de Tarragona va decretar ahir presó provisional comunicada i sense fiança per a l’home de 86 anys detingut dissabte a Salou com a presumpte autor de la mort violenta de la seua parella. Un altre jutjat de Requena va prendre la mateixa mesura per a l’home detingut dissabte per matar presumptament la seua companya sentimental a Bunyol. El ministeri d’Igualtat va elevar ahir a 26 les víctimes que deixa aquesta xacra social des de començament d’any, després de confirmar els últims casos. La xifra ascendeix 1.270 des de l’any 2003, quan es van començar a recopilar aquestes dades. A més, aquesta violència ha deixat deu orfes aquest any.