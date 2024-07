Un abocament de fuel contamina dos quilòmetres de platges a València

Un abocament d’hidrocarburs de procedència desconeguda ha tacat aquests dies de negre la sorra de la Devesa. La taca, de gairebé dos quilòmetres, va obligar a tancar al bany les platges valencianes del Saler, Arbre del Gos i Garrofera. La consellera de Justícia, Salomé Pradas, va dir que no hi ha aus afectades com a conseqüència de l’abocament que afecta la sorra de les platges però no l’aigua del mar, segons els tècnics.