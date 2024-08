ERC trasllada a Rull la seua decisió de donar suport a la investidura d’Illa en els pròxims dies

Publicat per agències Verificat per Creat: Actualitzat:

ERC ha traslladat aquest dimarts al president del Parlament, Josep Rull, la seua decisió de donar suport a la investidura del socialista Salvador Illa, després del 'sí' de les seues bases a l’acord segellat amb el PSC.

El president del grup d’ERC al Parlament, Josep Maria Jové, i la portaveu del partit, Marta Vilalta, s’han reunit cap a les 10.00 hores amb Rull en el marc de la ronda de consultes que duu a terme abans de la convocatòria del ple d’investidura.

La militància d’ERC va avalar amb un 53,5 % dels vots, en una consulta interna, l’acord tancat per la direcció del partit amb el PSC perquè els seus vint diputats al Parlament votin Illa com a nou president de la Generalitat.

La reunió s’ha produït un dia després que les joventuts d’ERC, el Jovent Republicà, acordessin que la seua diputada al Parlament, Mar Besses, voti també a favor de la investidura d’Illa, la qual cosa li assegura la majoria parlamentària necessària per ser elegit president. Els representants d’ERC han traslladat a Rull "el resultat ajustat que avala l’acord per un finançament just i singular, la protecció del català, avançar en la resolució del conflicte i mantenir polítiques republicanes transformadores dels últims anys", segons recull un comunicat d’ERC. "Així, i d’acord amb el sí de la militància dels republicans, ERC ha traslladat a Rull la voluntat de celebrar un eventual debat d’investidura al Parlament els propers dies", conclou.