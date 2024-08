Puigdemont confirma que és a Waterloo i denuncia una "cacera de bruixes" contra els que el van ajudar

Publicat per agencies Verificat per Creat: Actualitzat:

L'expresident Carles Puigdemont ha confirmat aquest divendres que és a Waterloo després d'uns dies "extremadament difícils". Ho ha fet a través d'una publicació a la xarxa social 'X', on també ha carregat durament contra el Departament d'Interior, el qual ha acusat de portar a terme una "cacera de bruixes" contra els que el van ajudar. "Em sap molt de greu per les persones que estan reben la ira d'uns responsables polítics i policials que saben que no han estat gens a l'alçada del moment", ha reblat. Puigdemont també ha titllat d'"incomprensible i delirant" el dispositiu policial que es va muntar i que "només" va servir per "molestar els ciutadans".