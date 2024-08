Inundacions i destrosses pel temporal a les Balears

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Una dana va fuetejar ahir les illes Balears per segon dia consecutiu i va provocar importants destrosses i danys materials a causa de les fortes pluges i ratxes de vent de fins a 137 quilòmetres per hora, com la registrada a Cabrera. Aquests fets van portar els Bombers a efectuar desenes d’intervencions, entre les quals evacuar una trentena de passatgers atrapats a l’interior d’un tren a Mallorca.

Una de les zones més afectades pel pas del temporal va ser el centre de Menorca. A la localitat d’Es Mercadal van caure 190,4 litres per metre quadrat en només quatre hores. A Alaior, la Guàrdia Civil va haver d’auxiliar una família, de tres menors i dos adults, atrapada al cotxe pels forts corrents d’aigua. La Guàrdia Civil també va desallotjar 31 persones d’una residència de gent gran per risc d’ensorrament i va rescatar en helicòpter 16 persones, 7 de les quals menors, que eren als terrats de quatre cases per protegir-se de l’aigua que inundava els seus habitatges.A Mallorca, els Bombers van evacuar 29 passatgers d’un tren que s’havia parat a l’altura de Petra a causa de la inundació de la via. A més, la Guàrdia Civil de Sóller va desallotjar 10 persones, entre elles dos d’edat avançada amb mobilitat reduïda, per la inundació dels seus habitatges, amb més de cinquanta centímetres d’aigua acumulada.La dana també va col·lapsar diverses carreteres i les inundacions van obligar a tallar vies a les illes. Així mateix, els aeroports van tornar a registrar afectacions pel temporal, amb desenes de vols cancel·lats i retards. Això va afectar alguns vols amb direcció a l’aeroport del Prat de Barcelona, en un dels dies d’estiu amb més moviment.D’altra banda, Protecció Civil de la Generalitat va desactivar ahir al matí l’alerta del pla Inuncat al considerar acabat l’episodi de pluges intenses. Les acumulacions de pluja més rellevants es van produir a les localitats gironines de Cassà de la Selva, amb 92,3 litres per metre quadrat, i a Fornells de la Selva, amb 75,6.