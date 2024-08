El presumpte autor de l’atac que va deixar tres morts a Alemanya s’entrega a la policia

Publicat per agencias Verificat per Creat: Actualitzat:

El presumpte autor de l’atac amb ganivet que va deixar divendres tres morts a l’oest d’Alemanya i que posteriorment va ser reivindicat pel grup gihadista Estat Islàmic (EI) s’ha entregat aquesta matinada a la policia. "Un home de 26 anys es va entregar a les autoritats que realitzen la investigació i va afirmar ser responsable de l’atac. Va ser detingut de forma preliminar. La seua participació en els fets està sent examinada en aquests moments de forma intensiva", va informar la policia en un escarit comunicat. També el ministre de l’Interior de la regió de Renània del Nord - Westfàlia, Herbert Reul, va confirmar en declaracions a la televisió pública que el detingut és el presumpte autor de l’atac que es va produir a la plaça del mercat de Solingen.

Es tracta de "l’home al qual en realitat passem tot el dia buscant" i és "sospitós d’allò més", va declarar Reul, que va agregar que s’han trobat proves que apunten a què és l’atacant i que l’individu està sent interrogat. Segons fonts citades de la investigació pels mitjans de comunicació, el detingut, de 26 anys, és de nacionalitat siriana i havia rebut un permís de residència per protecció subsidiària el 2022 a Alemanya, on no havia cridat fins ara l’atenció de les autoritats. Segons les esmentades fonts, en el moment de l’arrest portava la roba encara tacada de sang, ja que suposadament havia romàs amagat en un pati des del moment en què va apunyalar les seues víctimes, més de 24 hores abans.

Tres morts i quatre ferits crítics

Els fets es van produir al centre de Solingen, on milers de ciutadans assistien divendres a la nit a una sèrie de concerts en el marc del Festival de la Diversitat, organitzat amb motiu del 650 aniversari d’aquesta ciutat de l’oest d’Alemanya. L’atacant va acoltellar de forma aleatòria les persones que es trobaven als seus voltants i tres persones -dos homes de 67 i 56 anys i una dona de 56- van morir gairebé en l’acte, mentre que unes altres quatre es troben en estat crític.

Després, va fugir enmig del caos

Dissabte la policia va realitzar dos detencions en el marc de les seues operacions de recerca; la primera d’elles, al matí, d’un adolescent de 15 anys del que se sospita que va poder tenir coneixement dels plans de l’atacant. A entrada de fosc les forces especials d’elit de la policia van irrompre en un centre d’acolliment de refugiats en el centre de Solingen, on van agafar un individu del que es va pensar en un primer moment que podria ser l’atacant, encara que això després es va desmentir. Dissabte a la tarda, el grup gihadista Estat Islàmic (EI) va asseverar en un comunicat que l’autor de l’apunyalament era un dels seus "soldats" i que va actuar per venjar els musulmans a Palestina i de totes parts".