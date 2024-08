El jutge Peinado reprèn la causa contra Begoña Gómez

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El jutge Juan Carlos Peinado va reprendre ahir la causa contra Begoña Gómez, esposa de president del Govern central, Pedro Sánchez, amb quatre testificals després de donar accés a les parts de l’enregistrament de Sánchez a la Moncloa i a l’espera del que decideixi el Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) sobre les querelles presentades contra ell. Entre les persones que van testificar ahir hi havia el subdirector general de la Fundació La Caixa, Marc Simón, i el conseller delegat de Reale Seguros, Ignacio Mariscal, les entitats dels quals van finançar la càtedra extraordinària creada per la Universitat Complutense de Madrid (UCM), que dirigeix Gómez, i que investiga el jutge per presumptes irregularitats, que ja va imputar el seu rector, Joaquín Goyache.

Simón va dir al jutge que Begoña Gómez el va contactar per exposar-li la càtedra però que mai es van reunir a la Moncloa ni va tenir cap contacte amb el líder de l’Executiu.Les testificals d’ahir arriben després de l’escorcoll divendres passat a la casa de Barrabés i el remolí polític i judicial que va suposar la citació com a testimoni de Pedro Sánchez a la Moncloa, sobre la qual es va pronunciar el jutge fa uns dies.