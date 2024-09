Canàries deixa les acollides en mans de Madrid i vol que les ONG no actuïn

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La disputa política sobre l’acollida dels menors migrants es va agreujar ahir, amb Canàries i el Govern enfrontats per qui se n’ha d’encarregar. La comunitat insular, que va reiterar que els seus recursos estan “desbordats”, ha atribuït a l’Estat la competència de l’acollida i ha demanat que cap entitat no aculli directament menors migrants no acompanyats, ja que ha de fer-ho per mitjà de la comunitat autònoma, d’acord amb el protocol aprovat el 2014 pel Govern espanyol. Davant d’això, la portaveu de l’Executiu, Pilar Alegría, va respondre al president canari, Fernando Clavijo, que “això no va de distribució de competències”, sinó d’atendre nens i nenes. Li va advertir que s’equivoca quan denuncia que l’Estat és absent en la crisi migratòria i el va emplaçar que convenci el seu soci, el PP, que va votar contra la reforma de la llei d’estrangeria.

Mentrestant, el portaveu dels populars al Congrés, Miguel Tellado, va assegurar que van acordar les condicions per al repartiment de menors migrants en una reunió el 12 d’agost passat amb el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, i el president canari, però va criticar que des d’aleshores l’Executiu estatal “no ha mogut fitxa”.

Moren 12 migrants en un naufragi al voler creuar el canal de la Mànega per arribar al Regne Unit

Mentre la política batalla, centenars de persones continuen arribant a les costes espanyoles a la recerca d’un futur millor.A Tossa de Mar, a Girona, on ahir es preveia que arribessin els primers 100 migrants sol·licitadors d’asil dels 200 que han assignat al municipi, va prosseguir la polèmica entorn de la seua acollida. L’alcalde de la localitat, Martí Pujals, va assegurar en declaracions a la Cadena Ser que aquesta situació està afectant el turisme, amb de moment “sis cancel·lacions”. Els refugiats seran acollits en un hotel almenys un mes. Pujals va assegurar que ell és “solidari” però que no té “capacitat d’acollida en plena temporada de turisme”. Així mateix va carregar contra els seus crítics. “En aquest tema tot el que no diguis chupi guai ja ets un racista i fomentes el discurs de l’odi”, va sentenciar.

En un altre ordre de coses, dotze persones van morir ahir al naufragar l’embarcació en la qual provaven de creuar de manera irregular el canal de la Mànega des de França cap al Regne Unit. “Van ser rescatades 51 persones, dos de les quals en un estat molt greu”, i també hi ha dos desapareguts, va informar el Govern gal, que va explicar que la majoria dels morts eren dones, “almenys sis menors”.