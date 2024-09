Sánchez promet més recursos per a totes les comunitats en un nou finançament

Publicat per agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El president espanyol, Pedro Sánchez, ha obert el curs polític amb un acte on ha promès que la reforma del sistema de finançament que proposarà el seu executiu destinarà a "totes i cadascuna de les comunitats autònomes" més recursos "dels que van rebre mentre governava el PP". Entre altres, segons Sánchez, perquè la seva intenció és "duplicar" el fons de compensació interterritorial. Aquest nou sistema, ha dit, serà "més just", reduirà les "diferències territorials" i atendrà les "singularitats de cadascun dels territoris". També garantirà "la suficiència" de la despesa pública i "exigirà" la "coresponsabilitat fiscal dels governs autonòmics". El president espanyol ha reunit tot el seu executiu a l'Institut Cervantes de Madrid en un acte on ha desgranat els sis grans eixos de la seva acció política durant el curs que ara s'obre. Aquests grans eixos passen per la competitivitat econòmica, la dignitat laboral, el reforçament de l'estat del benestar, la pau i la igualtat. Abans ha fet un balanç positiu de la seva gestió de govern fins ara, amb un executiu "net" que ha superat "cinc anys de bloqueig judicial" amb la renovació pactada del CGPJ i l'elecció de la primera dona com a presidenta del CGPJ.

Destaca l'arribada del PSC a la Generalitat

També ha fet bandera de la victòria de Salvador Illa, perquè "avui hi ha un govern a Catalunya que treballa per la unió dels pobles d'Espanya", i ha reivindicat el creixement de l'ocupació, que és un "èxit de país". Amb tot, segons Sánchez, "queda molta feina per assolir l'Espanya que volem", perquè el que s'ha aconseguit "no és suficient" i "hi ha moltes administracions i serveis públics que segueixen saturats i no estan a l'altura del que els espanyols necessiten i mereixen".

Canvi de model productiu

Sánchez ha desgranat les actuacions que pensa emprendre en els sis eixos que ha fixat com a prioritat. En matèria de competitivitat econòmica ha promès que seguirà impulsant el canvi de model productiu desplegant 3.100 milions d'euros de fons europeus per reindustrialitzar l'Estat, posarà en marxa en nou Consell de la Productivitat d'Espanya i estrenarà 12 nous graus universitaris i mòduls d'FP per millorar les competències dels treballadors.

Portarà els pressupostos al Congrés

Respecte a l'enfortiment de l'estat del benestar, ha promès que vetllarà per la millora dels serveis públics, i ha anunciat que el Consell de Ministres tornarà a aprovar el pròxim dimarts el sostre de despesa per, després, portar els comptes al Congrés. Segons Sánchez, seran uns pressupostos "amb l'ADN del govern progressista" amb "una fiscalitat progressiva".

Crítiques als governs autonòmics del PP

En aquest marc, ha llançat dures crítiques contra la gestió del PP i especialment contra el govern de la Comunitat de Madrid, que "l'últim any a la Comunitat de Madrid ha derivat 1.000 milions d'euros públics a la sanitat privada", i al País Valencià, on "s'han retallat el 20% de places de residències de gent gran". "Aquest és el caduc model neoliberal contrari a l'interès de la majoria", ha dit. I també ha retret als presidents autonòmics del PP que "menteixin" dient que l'Estat no els transfereix recursos, perquè "l'Estat ha transferit 935.000 euros a les CCAA, un 32% més (300.000 milions) del que va transferir el govern del PP". "El problema està en el fet que les autonomies governades per les dretes no han dedicat aquests recursos als ciutadans, sinó contractes amb empreses, algunes amb llaços familiars", ha sentenciat.

Segons Sánchez, de cada 10 euros que el govern d'Espanya ha donat a la Comunitat de Madrid, el govern autonòmic n'ha utilitzat 3 per a fer regals fiscals als més rics i alhora reduir la inversió en educació pública, sanitat i eliminar prestacions autonòmiques fent que ha paguin el conjunt dels espanyols".

Corresponsabilitat fiscal

Per això, Sánchez ha avançat que el nou finançament autonòmic exigirà que les autonomies tinguin més "coresponsabilitat fiscal" de manera que no camuflin les seves rebaixes d'impostos amb les prestacions de l'Estat. Ha posat com a exemple Madrid, on la Comunitat ha reduït de 27.000 a 700 les famílies que rebien una prestació d'últim recurs de la Comunitat, mentre que el nombre de perceptors de l'Ingrés Mínim Vital que paga l'Estat ha passat de zero a 50.000 en el mateix període.

Conferència de Presidents sobre Habitatge

Sánchez ha recordat que l'habitatge és un dels grans problemes per a bona part de la societat espanyola, i ha anunciat que convocarà una Conferència de Presidents a Cantàbria –que podria tenir lloc al setembre- amb l'habitatge com a principal qüestió de debat. En aquest eix ha promès que impulsarà noves mesures destinades a ampliar el parc públic d'habitatge i que perseguirà l'especulació. "Volem que els nostres joves s'emancipin abans", ha dit, i l'objectiu és que l'habitatge "sigui un dret de tots".

Objectiu: 37,5 hores

Pel que fa a l'objectiu de la "dignitat laboral", Sánchez ha promès que el seu govern seguirà negociant la jornada laboral de 37,5 hores i adaptarà la normativa estatal del Salari Mínim Vital als estàndards de la normativa europea. A més, ha apuntat, s'aprovarà un estatut del becari.

Renovació del pacte d'Estat contra la violència de gènere

En la lluita contra la desigualtat, Sánchez ha avançat que busca renovar el pacte d'Estat contra la violència de gènere. També que posarà en marxa noves accions per acotar els "privilegis" de les elits i gravar fiscalment els qui ja tenen al banc "diners suficients per viure cent vides".

Cimera hispano-palestina

Pel que fa a l'últim eix, el de la pau, Sánchez ha anunciat la celebració aquest any d'una cimera hispano-palestina, un cop el seu govern ja va fer el reconeixement de l'estat palestí. També ha promès suport al poble de Gaza donant suport a UNRWA i pressionant el govern de Netanyahu a la Cort Penal Internacional. També ha insistit a defensar la imigració circular i ha anunciat unnou Pla Àfrica, perquè "davant les deportacions massives" o els que defensen "enviar fragates", en referència al PP, el seu govern "defensarà una política migratòria humanista que respecti el dret internacional humanitari". També ha afirmat que l'executiu seguirà ajudant Ucraïna en la seva guerra "contra l'imperialisme de Putin".

"Queden tres anys de legislatura"

Sánchez ha demanat un debat polític serè i ha advertit que per molt que "l'insultin" continuarà actuant "des del respecte". "Sé que la tasca que tenim per davant no serà fàcil, però vull transmetre que la dificultat no ens dissuadirà, al contrari, hi ha govern per a llarg", ha sentenciat. En aquest sentit, ha recordat que falten "gairebé tres anys per a les eleccions generals", i ha afirmat que "s'obre un temps de nous avanços".

Apel·la a Junts

En aquest marc, i sense citar Junts, la formació que pot fer trontollar la majoria i naufragar els pressupostos, Sánchez ha afirmat que el seu govern tirarà endavant "amb els qui estiguin disposats a col·laborar". "Apel·lo a ells", ha dit, perquè "hem assolit centenars d'acords amb una dotzena de formacions polítiques, i més de 20 acords amb els agents socials" i "el resultat és creixement econòmic, creació d'ocupació, pau social i convivència territorial".

Convocarà els presidents autonòmics a la Moncloa

Sánchez també ha avançat durant les pròximes setmanes convocarà de forma bilateral cadascun dels presidents autonòmics a una reunió de treball a la Moncloa. "Espanya viu un dels millors moments de les últimes dècades", "són bons temps per als optimistes i dolents per als agonies", ha dit. "Nosaltres venim amb piles carregades, tenim noves idees i les mateixes ganes de sempre", ha conclòs. Un programa que segons la Moncloa busca "millorar el dia a dia de la gent" davant un PP "reduït a una oposició destructiva, sense projecte, sense propostes, sense equip i amb un lideratge de Feijóo cada dia més qüestionat dins i fora el seu .