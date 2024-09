Mor una dona arrossegada a la riera de Tiana per les fortes pluges

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Una dona de 42 anys va perdre la vida la matinada de divendres a dissabte a la localitat de Montgat, al Maresme, al ser arrossegada per les aigües a la riera de Tiana a causa de les fortes tempestes que es van registrar durant la nit al litoral català, especialment en aquesta comarca barcelonina. La víctima hauria estat arrossegada mentre circulava amb el cotxe, segons va detallar Protecció Civil. Els Bombers de la Generalitat van rebre l’avís de la seua desaparició cap a les 3.00 hores, i de seguida van activar el dispositiu de recerca. Finalment, el cos sense vida de la dona va ser trobat a primera hora del matí d’ahir a la platja del Cristall de Badalona.

Protecció Civil havia desactivat divendres a la nit l’alerta del pla Inuncat perquè no hi havia noves previsions d’intensitat de pluja per part del Servei Meteorològic de Catalunya, però de matinada les pluges van començar amb intensitat a les comarques de l’interior de Tarragona i van avançar cap a les comarques centrals i les de Barcelona i Girona.El telèfon d’emergències 112 va rebre fins a les vuit del matí d’ahir un total de 407 trucades per problemes causats per les fortes pluges. Principalment, per inundacions a la via pública, pàrquings i baixos, així com per sanejar despreniments en edificis, retirar arbres, roques a la calçada i per incidències al cablatge elèctric. Els registres van ser destacats en diverses poblacions com Verges amb 76 litres, Vilanova del Vallès amb 40,9 litres o la Roca del Vallès amb 37 litres. L’alerta al litoral per fort temporal de pluges torna a estar activada per al dia d’avui.

El temporal també va fuetejar ahir la província d’Osca, on es van registrar talls de carreteres, avingudes de rius i el desallotjament de diversos habitatges per precaució. La via més afectada va ser la d’accés al túnel de Bielsa, a la frontera amb França, que va haver de ser tallat en dos punts després d’emportar-se l’aigua un carril complet. L’avinguda dels rius a la zona del Pirineu va obligar també a evacuar per precaució diverses famílies. L’aigua va causar talls del subministrament elèctric en diverses zones.