Mossos i Urbana uneixen esforços a Barcelona contra les armes blanques

La Generalitat i l’ajuntament de Barcelona preparen un pla contra la tinença i l’ús d’armes blanques a la ciutat davant de la preocupació generada per la seua proliferació, i ahir van acordar crear un sistema d’investigació conjunt per perseguir també la multireincidència i els narcopisos. La consellera d’Interior, Núria Parlon, i l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, van anunciar que crearan un “dispositiu permanent” que integrarà 120 agents, la meitat de Mossos d’Esquadra i l’altra de la Guàrdia Urbana, que treballaran de forma coordinada. També van acordar que la Guàrdia Urbana tindrà accés a les dades del servei automàtic d’identificació dactilar que gestiona Mossos, mentre es facilitarà que la Policia Catalana tingui accés directe a càmeres de videovigilància que gestiona el cos municipal.

En vigílies de les festes de la Mercè, Parlon va reconèixer la preocupació per l’ús d’armes blanques i va reiterar que combatre’l és una de les prioritats de la seua conselleria. “És un tema que ens preocupa i per això, de manera imminent, presentarem un pla específic”, va dir. Una de les mesures que facilitarà el treball dels agents, va apuntar, és disposar de mecanismes de localització d’aquestes armes, com poden ser les pales detectores de metalls. “És gairebé de sentit comú ampliar els mecanismes, però també la identificació de les zones on hi ha més risc”, va dir, abans d’advertir que les agressions amb arma blanca “no són fets aïllats ni puntuals”. “Hi ha una tendència i hem de fer servir tots els recursos i intel·ligència compartida”, va dir.Per aquest motiu, va insistir en el fet que la conselleria presentarà un reforç de l’anomenat pla Daga, que els Mossos apliquen des de principis del 2023 i l’objectiu del qual és reduir la presència d’armes blanques en espais de lleure i llocs freqüentats.Per la seua part, el cap de la Guàrdia Urbana, Pedro Velázquez, va situar l’increment del consum de drogues i l’empitjorament de la salut mental com les causes que podrien explicar l’ascens de baralles a la ciutat, i va detallar que han intensificat les operacions preventives en 82 punts de risc a la capital catalana.