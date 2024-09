Junqueras es desmarca de la guerra bruta a ERC després d'apuntar a Rovira

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La guerra oberta a ERC pel control del partit va tornar ahir a pujar de nivell entre les dos principals candidatures que opten a presidir la formació, la que lidera Oriol Junqueras i l’apadrinada per la que durant una dècada va ser la seua mà dreta, Marta Rovira.

L’expresident dels republicans es va desmarcar ahir de la denominada “estructura B” de la formació, deixant clar que no en sabia res, entre altres coses perquè va nàixer quan ell estava a la presó. “Ni jo ho sabia ni vaig tenir l’oportunitat de saber-ho perquè segur que hi havia qui volia que no ho sabés”, va dir en una entrevista a RAC1. Va assegurar que va tenir coneixement de les campanyes que portava a terme aquesta estructura paral·lela quan es van publicar als mitjans. En aquest sentit va apuntar que creu que els seus impulsors, sense donar noms, no l’hi van explicar per falta de confiança o perquè sabien que no tindrien el seu aval. Les declaracions de Junqueras arriben després que dissabte, en la presentació de la seua candidatura, llancés un dur atac contra l’actual direcció republicana, encapçalada per Rovira, a qui va acusar de dirigir aquesta “estructura B”.Per la seua part, Rovira va sortir del pas d’aquestes acusacions autoimposant-se el silenci “per responsabilitat” fins que deixi el seu càrrec de secretària general d’Esquerra. “Per respecte al projecte comú, no respondré [a Junqueras] fins que tanqui l’actual mandat. I quan arribi el moment, ho faré pel país i la bona gent d’Esquerra”, va afirmar. Qui sí que es va pronunciar sobre el tema va ser la candidata a la vicepresidència d’ERC dins de la llista avalada per Rovira, Teresa Jordà, que va assegurar sentir-se “decebuda” per les acusacions de Junqueras. “La persona que ha estat tretze anys liderant el partit no pot utilitzar aquest to i parlar d’una purga”. En aquest sentit va apuntar que, al seu parer, “la gran traïció de què parla Junqueras va ser que Marta Rovira no va voler tornar a presentar-se amb ell al congrés del 2024”. La vicesecretària de Lluita Antirepressiva d’ERC, Marta Vilaret, va assegurar que el partit va crear un “equip tècnic” perquè Junqueras “pogués continuar liderant el partit des de la presó”.

La republicana Montserrat Bassa renuncia al seu escó al Congrés

La diputada d’ERC per Girona, Montserrat Bassa, germana de l’exconsellera Dolors Bassa, que va ser condemnada pel Suprem a 12 anys de presó en la causa del procés, va comunicar ahir la renúncia al seu escó al Congrés “per motius personals” enmig de la tempesta desencadenada pel lideratge de la formació. Bassa va entrar a les llistes d’ERC com a independent el 2019, encara que tres anys més tard va fer el pas d’afiliar-se al partit. En els comicis del juliol del 2023 va ser la cap de llista d’ERC per Girona. Des de la direcció parlamentària d’ERC van elogiar el seu compromís amb la “lluita antirepressiva” i amb la defensa de la llengua catalana.