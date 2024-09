Moncloa busca el suport de Junts o el PP per salvar els seus pressupostos

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Moncloa intenta maniobrar per evitar un nou rebuig del Congrés aquest dijous a la seua proposta de sostre de despesa, pas clau per poder conformar els pressupostos del 2025. De moment, Junts manté la mateixa postura amb què ja va tombar les previsions de l’Executiu de Pedro Sánchez i redobla la seua pressió. El secretari general de Junts, Jordi Turull, va voler deixar clar ahir que serà responsabilitat dels socialistes si no hi ha pressupostos. “A ningú l’ha de sorprendre: tot el que sigui consolidar el cafè per a tothom o tot el que agreugi el dèficit de Catalunya mai tindrà el nostre vot”, va dir. El ministre de Presidència, Félix Bolaños, es va pronunciar sobre les negociacions que ha mantingut el PSOE amb Junts a Suïssa per provar de tirar endavant el sostre de despesa al Congrés. “No donem per perdut absolutament res”, va assegurar. Un altre ministre, el de Transports, Óscar Puente, intenta restar ja importància a un altre possible revés i assegura en declaracions a El País que “no tenir Pressupostos no seria cap drama per a la legislatura”. Els socialistes pressionen els populars i Bolaños va insistir ahir que aprovar el sostre de despesa és “millorar la vida dels ciutadans” perquè “suposa 12.000 milions d’euros més per a polítiques públiques”. Al seu parer, és “inconcedible” que el PP estigui disposat a “retallar 5.000 milions a comunitats i ajuntaments” per tal de “boicotejar” l’acció de Govern. Tanmateix, el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, va recriminar al Govern central el que qualifica d’amenaces perquè doni suport als pressupostos.

