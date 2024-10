Page exigeix a Sánchez que tombi la quota catalana, que veu “inadmissible”

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El president de Castella-la Manxa, el socialista Emiliano García-Page, va mostrar ahir davant del cap del Govern espanyol, Pedro Sánchez, absolut rebuig a l’“inadmissible” finançament singular per a Catalunya pactat pel PSC amb ERC, i va suggerir com a alternativa un model que surti d’un debat “multilateral entre totes les comunitats”. “La riquesa de Castella-la Manxa no és dels manxecs, i la riquesa de Catalunya no és dels catalans, és de tots”, va subratllar, abans d’insistir que el pacte entre socialistes i republicans no pot servir “de cap manera” com a base per negociar el nou model de finançament.

“L’acord entre PSC i ERC és un concert econòmic. Poden escriure-ho en arameu, però és un concert com la copa d’un pi. Es basen en la quota basca, bàsicament”, va insistir, abans de reclamar una llei d’harmonització fiscal per “evitar el dúmping” entre comunitats autònomes.Page es va trobar amb Sánchez en el marc de les reunions bilaterals que el cap de la Moncloa està portant a terme amb els presidents autonòmics. Aquesta trobada entre tots dos era molt esperada, perquè el president manxec s’ha alçat entre els socialistes com una de les veus més crítiques davant de l’amnistia o la quota catalana.El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, va assegurar després de la reunió que Sánchez va comunicar a Page que aspira a aprovar el nou sistema de finançament al Consell de Política Fiscal i Financera “amb el màxim de consens possible”.El president espanyol també es va reunir amb els presidents del País Valencià i de la Regió de Múrcia, els populars Carlos Mazón i Alfonso López Miras. Tant un com l’altre van censurar el pacte sobre finançament singular a Catalunya, i van reclamar un fons d’anivellament per compensar les comunitats infrafinançades.D’altra banda, la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, va afirmar que la cessió de la recaptació de l’IRPF a la Generalitat es farà efectiva abans de la campanya de la renda del 2025. A més, va convidar Junts a participar en la negociació de l’acord fiscal perquè “avança en la direcció correcta” i amplia l’autogovern català.