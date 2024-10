Polèmica per una reforma de llei per rebaixar penes de presos d'ETA

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Senat ha rebut i previsiblement aprovarà un projecte de llei sobre intercanvi d’informació d’antecedents penals, que podria beneficiar 44 presos etarres. El text va provocar ahir dures crítiques de PP, Vox i l’Associació de Víctimes de Terrorisme (AVT), que van acusar el Govern espanyol d’haver “colat” una esmena en la Comissió de Justícia del Congrés.

Els socialistes haurien suprimit la disposició addicional única que fins ara impedia que els etarres es descomptessin de les condemnes a l’Estat els anys de presó a França, cosa que beneficiaria membres de l’organització terrorista i fins i tot suposarà excarceracions.Aquest text va ser aprovat per unanimitat al Congrés i no va rebre esmenes al Senat, aparentment perquè els populars no es van adonar dels canvis. D’aquesta manera, al no haver-hi esmenes, malgrat que els senadors s’hi mostrin majoritàriament en contra, el projecte de llei tirarà endavant.El portaveu del Partit Popular, Borja Sémper, va denunciar la “mala jugada” per part del Govern central i va subratllar de forma taxativa que “per a nosaltres és un tema crític, això no es quedarà així”. Els populars van anunciar a la tarda que retiraran de l’ordre del dia del ple el projecte de llei, cosa que alentirà, encara que no impedirà, l’aprovació.Per la seua part, la portaveu de Vox al Congrés, Pepa Millán, va assumir l’“error” comès pel seu grup parlamentari al donar suport a la reforma de la llei i va reclamar al PP que impedeixi que el ple del Senat la voti.L’AVT va denunciar que 44 etarres podran descomptar les penes que han complert a França i que set podrien ser excarcerats en els propers mesos. “Volem pensar que ha estat un error i ho rectificaran demà [per avui] al Senat”, va censurar. L’associació creu que històrics dirigents d’ETA com Xabier García Gaztelu, àlies Txapote, i José Javier Arizkuren Ruiz, Kantauri, podrien ser excarcerats el 2025.

El Govern central defensa el canvi i recorda que el PP el va recolzar

■ La vicepresidenta segona del Govern espanyol i líder de Sumar, Yolanda Díaz, va assegurar ahir que la reforma de la legislació que permetrà una rebaixa de penes a presos etarres és “una transposició” d’una directiva europea i va advertir que “va ser aprovada per unanimitat, fins i tot per l’extrema dreta espanyola a Europa”. “Té a veure amb els drets fonamentals, això és el que ha fet el Govern, és una directiva i font de dret europeu”, va recalcar en aquest sentit.En la mateixa línia, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, va recordar que tant PP com Vox van donar suport a la reforma de la llei al Congrés i va assegurar que la tramitació parlamentària ha estat “absolutament pacífica”. Va defensar que aquesta reforma garantirà que s’apliqui la directiva europea a Espanya.