Feijóo topa amb Pedro Sánchez per ETA i desvia el debat migratori

La compareixença del president del Govern central, Pedro Sánchez, ahir al ple del Congrés per parlar d’immigració i fiscalitat, a petició del PP, va acabar convertida en un totum revolutum al portar els grups a col·lació altres temes com ETA o l’habitatge. De fet, gran part del ple es va convertir en un encreuament de retrets entre uns i altres per temes que no tenien res a veure amb la immigració. El PP va aprofitar la compareixença de Sánchez per posar el focus sobre la llei que permetrà l’excarceració de 44 etarres, a qui els populars van donar suport en el seu moment al Congrés i ara demanen retirar. El seu líder, Alberto Núñez Feijóo, va instar de nou el president a retirar “si li queda un mínim de consciència” el projecte de llei i a deixar d’“enganyar”, “comprar voluntats” i obtenir “victòries miserables” amb aplaudiments com el de Txapote. Davant d’aquestes paraules, el cap de l’Executiu va afirmar que li costa molt entendre l’actitud del PP. “Vostè sap el que vota o no? O ho saben i després de veure la reacció als mitjans de comunicació donen la culpa a altres dels seus errors?”, va etzibar Feijóo, a qui va acusar d’“atiar vells odis del passat” i d’estar exercint una oposició sense rumb. “No hi ha ningú al volant”, va concloure. Per la seua part, el portaveu d’ERC, Gabriel Rufián, va utilitzar el seu torn de paraula per adreçar-se a Feijóo, a qui va acusar d’“utilitzar ETA” per “tapar la seua incompetència”. “Tant utilitzar que els voti Txapote, i ara són vostès els que han votat Txapote”, va ironitzar. Més enllà d’aquests casos, hi va haver altres diputats que van portar diversos temes a col·lació, com l’habitatge, la guerra a Gaza o la investigació judicial a Begoña Gómez, dona del president.

Sánchez demana agilitat a la UE

En la seua compareixença inicial, el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va anunciar que demanarà a la Comissió Europea que avanci l’entrada en vigor del Pacte de Migració i Asil perquè les eines que proveeix en matèria de control de fronterer, de repartiment de persones migrants, comencin a utilitzar-se l’estiu de l’any 2025 i no en el del 2026 com estava previst. Així mateix, va avançar la posada en marxa d’un pla nacional d’integració. També va acusar el PP i Vox d’“instrumentalitzar” la migració “per inocular odi” a la societat.

Junts pressiona per millorar el finançament

Junts va ser dels pocs grups que van fer referència als temes de la compareixença convocada ahir al Congrés i va parlar de finançament. La seua portaveu, Míriam Nogueras, va exigir al president Pedro Sánchez que sigui “honest” i assumeixi públicament que si Catalunya rep el finançament “que es mereix” la resta de comunitats no podran continuar percebent el mateix.