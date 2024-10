L'UCO demana investigar Ábalos pel cas Koldo

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil atribueix a l’exministre de Transports José Luis Ábalos un “paper rellevant i de responsabilitat” en la presumpta trama corrupta del cas Koldo i ha demanat al jutge de l’Audiència Nacional Ismael Moreno que l’investigui. En un informe remès al magistrat, l’UCO assenyala que el presumpte aconseguidor de la trama, l’empresari Víctor de Aldama, s’hauria valgut de la seua relació amb Ábalos i el seu assessor Koldo García per “influir” en la concessió del rescat d’Air Europa.

Els investigadors esmenten els pagaments en efectiu que suposadament va rebre Koldo García per part de De Aldama i que perseguien, afirmen, l’accés tant a l’exassessor de l’exministre com al mateix Ábalos, a qui es referien com “el cap”. A més, afegeixen que “aquests pagaments en efectiu van anar acompanyats d’altres contraprestacions també a Ábalos”, que, si és investigat, seria davant del Tribunal Suprem, atesa la seua condició d’aforat.

El jutge fa el primer pas per imputar l’exministreal preguntar al Congrés si aquest és aforat

L’UCO també assenyala que la trama va assumir el pagament de gairebé 90.000 euros del lloguer de la parella d’Ábalos. Detalla que De Aldama “es va valer de les persones i societats sota el seu control per abonar aquestes quantitats, 82.298 euros”. A més, adjunta un missatge enviat l’any 2020, en el qual Ábalos informava el president espanyol, Pedro Sánchez, que la vicepresidenta veneçolana, Delcy Rodríguez, volia reunir-se amb ell “discretament”.

En aquest context, el jutge Moreno va sol·licitar ahir a la presidenta del Congrés, Francina Armengol, que certifiqui si Ábalos és diputat, la qual cosa s’interpreta com el pas previ a demanar la seua imputació davant del Suprem, tribunal competent per investigar aforats.L’exministre va sostenir que “era d’esperar” la petició de la imputació, encara que va insistir a defensar que ell no forma part de “cap trama”.D’altra banda, el jutge de l’Audiència Nacional va enviar a la presó De Aldama per la seua suposada implicació en una altra trama delictiva dedicada al frau d’hidrocarburs.