El PP anuncia una querella per finançament il·legal contra el PSOE pel cas Koldo

El PP va anunciar ahir que avui dilluns presentarà una querella al jutjat número 5 de l’Audiència Nacional contra el PSOE pels presumptes delictes de finançament il·legal, suborn i tràfic d’influències relacionats amb el cas Koldo, mentre que va tornar a demanar la dimissió del president del Govern central, Pedro Sánchez.

Va ser la secretària general del PP, Cuca Gamarra, qui va informar ahir d’aquesta iniciativa judicial en una roda de premsa a la seu de Génova, després que el comitè de direcció del partit es reunís d’urgència davant de “l’extrema gravetat” dels fets que s’estan coneixent, en el que va anomenar “la trama Sánchez”. Es va referir a informacions periodístiques i a altres que apareixen en informes de l’UCO, com que l’exministre de Transports José Luis Ábalos va informar Pedro Sánchez de la visita a Espanya de la vicepresidenta veneçolana, Delcy Rodríguez, que tenia prohibit trepitjar territori europeu per les sancions imposades per la UE al règim de Nicolás Maduro.D’altra banda, el que no va aclarir Gamarra és quan planegen cridar Sánchez perquè comparegui en la comissió d’investigació sobre el cas Koldo al Senat, on el PP té majoria absoluta. Així, es va limitar a respondre davant de la insistència dels periodistes que “no tinguin cap dubte que el cridarem en el moment oportú, veurem si abans hi desfilen els ministres o com anem organitzant els treballs”.Va recordar en aquest sentit que es procedirà a la sol·licitud de l’ampliació de l’objecte de la comissió “que assoleixi tot allò nou que s’està coneixent en els últims dies” a l’assenyalar que ara Sánchez “està molt més implicat del que ho estava al principi”, fins al punt –va dir– que ja és conegut “com el número 1 de la trama”.

Per la seua part, Vox va anunciar noves accions legals arran de les novetats en la investigació del cas Koldo i va avançar que presentarà una querella al Tribunal Suprem contra la presidenta del Congrés, Francina Armengol, pels contractes realitzats quan era presidenta de les Balears.

El PSOE acusa el PP de “sobreactuar” amb el seu anunci de querella

La portaveu del PSOE, Esther Peña, va afirmar ahir que el PP “torna a sobreactuar” aquest diumenge amb el seu anunci de presentar una querella contra el PSOE davant de l’Audiència Nacional per finançament il·legal, suborn i tràfic d’influències, i va recordar que el PP “té obertes 30 causes per corrupció”.En una declaracions remeses als mitjans, Peña va tornar a expressar l’“absoluta contundència contra la corrupció” del PSOE i l’absoluta col·laboració amb la justícia i amb les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat per part del partit i del Govern espanyol.“El PSOE va tardar només cinc dies, després de la detenció de Koldo García, a suspendre de militància José Luis Ábalos i obrir-li un expedient d’expulsió del partit. Quan el PP actuï d’aquesta manera contra la corrupció podrà donar lliçons. Fins aleshores, continuaran sent el partit que trencava ordinadors a martellades, el partit dels sobresous i el partit del Luis, sigues fort”, va indicar.Per a la portaveu del PSOE, Feijóo no té cap autoritat moral per exigir explicacions a ningú. “És una anomalia a Europa que algú, amb un amic narcotraficant, hagi aspirat a presidir un Govern”, va assegurar.A més, de forma irònica, va desitjar “sort” al PP “en les 30 causes per corrupció que té obertes”. “Passaran uns quants anys als bancs dels acusats”, va pronosticar.D’altra banda i respecte a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Peña va afirmar que “només remou el fantasma d’ETA amb declaracions lamentables per desviar el focus de la seua nefasta gestió”.La responsable socialista va indicar que Ayuso hauria de sortir a donar explicacions “per 7.291 raons”, el nombre d’ancians morts a les residències madrilenyes durant la pandèmia, per les comissions cobrades per la seua parella de l’empresa Quirón Salut i per la construcció de centres de formació professional fraccionant contractes. Segons Peña, “és de justícia que s’aclareixi el que va passar”.

El número 3 d’Interior declara com a testimoni davant del jutge

El jutge de l’Audiència Nacional que instrueix el cas Koldo prendrà declaració avui com a testimoni al director general de Coordinació i Estudis de la Secretaria d’Estat de Seguretat, José Antonio Rodríguez González –Lenin–, i a les autores de l’informe d’auditoria del ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible relatiu als expedients objecte d’investigació. Les citacions venien recollides en diverses interlocutòries del magistrat en les quals resolia sobre les últimes peticions de les acusacions en el marc de la investigació que segueix per les presumptes comissions per les adjudicacions per a l’adquisició de mascaretes durant la pandèmia.