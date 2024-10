Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Milers de persones, 25.000 segons la Delegació del Govern, es van concentrar ahir a la madrilenya plaça Castilla, per protestar contra el Govern de Pedro Sánchez i reclamar eleccions generals. La concentració convocada per la Plataforma per l’Espanya Constitucional, composta per un centenar d’associacions cíviques, va comptar amb la participació de desenes de polítics de partits com el Partit Popular i Vox.